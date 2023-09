Cyberpunk 2077: Nach Update 2.0 startet ihr am besten komplett von vorne, rät CD Projekt Red

Neuer DLC, großes Update: Cyberpunk 2033 präsentiert sich derzeit so stark wie noch nie.

Mit Update 2.0 veröffentlicht CD Projekt Red den bislang umfangreichsten Patch für Cyberpunk 2077. Und der fasst viele Elemente des Spiels an, etwa die Skilltrees, das Polizeisystem oder das User Interface. Und das wird sich auch auf die Spielerfahrung auswirken, laut dem Erfahrungsbericht von Kollege Stephan ist Cyberpunk 2077 mit Update 2.0 das Spiel, was wir gerne schon zum Launch gehabt hätten.

Dementsprechend werden vermutlich viele dem Spiel mit Release des Updates noch einmal eine zweite Chance geben und dabei mutmaßlich auch auf alte Speicherstände zurückgreifen. Wenn es nach CD Projekt Red geht, ist das die "schlechtere" Option, noch einmal in Cyberpunk abzutauchen.

Auf dem offiziellen X-Accounts des Studios heißt es:

"[...] Ihr könnt das Spiel zwar mit eurem aktuellen Charakter auf einem bestehenden Spielstand fortsetzen, aber wir empfehlen nach Update 2.0, ein neues Spiel zu beginnen. Aufgrund der vielen Änderungen wird ein Neustart dein gesamtes Spielerlebnis verbessern!"

Konkrete Details wurden darüber hinaus aber nicht genannt, also beispielsweise nicht, ob es bei einem alten Spielstand zu eventuellen Problemen kommen kann. Wenn ihr also nicht nicht allzu weit im Spiel seit, könnte es sich tatsächlich lohnen, noch einmal von vorne anzufangen.

Update 2.0 ist nicht das einzige Großereignis, was für das Rollenspiel in diesen Tagen ansteht. Denn mit Phantom Liberty steht ein großer DLC in den Startlöchern, auf den sich das Warten offenbar gelohnt hat. Laut unserem Tester Stephan übertrifft Phantom Liberty nämlich sogar das mittlerweile herovrragende Hauptspiel.

Mehr dazu könnt ihr im Test lesen:

Cyberpunk 2077 erschien ursprünglich Ende 2020, konnte die hohen Erwartungen allerdings schon aufgrund zahlreicher technischer Probleme und Bugs nicht erfüllen. Im Gegenteil, gerade auf den Last-Gen-Konsolen PS4 und Xbox One präsentierte sich das Spiel in einem kaputten und nahezu unspielbaren Zustand, der dazu führte, dass Sony das Spiel aus dem PSN Store warf.

In den fast 3 Jahren seit Release hat CD Projekt den Titel aber kontinuierlich verbessert und im September 2023 ist Cyberpunk 2077 so gut wie noch nie.

