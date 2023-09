Mit Patch 2.0 bekommt ihr fast ein neues Spiel serviert.

Noch bevor wir in den Spionagethriller von Phantom Liberty abtauchen können, gibt es für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC nochmal ein großes Update. Mit dem kostenlosen Cyberpunk 2077 Patch 2.0 will CD Projekt so richtig aufdrehen und uns das Erlebnis liefern, das viele zum Release erwartet haben.

Wir spielen schon seit zwei Wochen mit dem Update und können sagen: Cyberpunk 2077 fühlt sich wie ein komplett neues Spiel an. Ein weit besseres!

Das 2.0 Update erscheint nicht für alle Plattformen! Das Cyberpunk 2077 2.0 Update erscheint, genau wie die Erweiterung Phantom Liberty, nur auf Xbox Series X/S, PS5 und dem PC. Eine Version für die Last Gen-Konsolen wird es nicht geben.

Alle Änderungen auf einen Blick

Diese Features bietet der kostenlose Patch:

komplett überarbeitete Skilltrees und Fähigkeiten

überarbeitete Cyberware und Kapazitäts-System

Loot, Items und Crafting komplett neu designt

Fahrzeug-Kämpfe

neues Polizeisystem inklusive MaxTac-Spezialeinheit

Kampf-KI überarbeitet

UI überarbeitet

Neue Radiostationen

Packende Skills statt langweilige Boni

CD Projekt hat wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen. Das fängt schon bei eurem Fähigkeitenbaum an, der von Grund auf neu designt wurde.

Durch den Skillbaum könnt ihr nun Kugeln mit dem Katana reflektieren, eure Gesundheit zum Hacken nutzen oder in eurem Auto einen Schleudersitz installieren.

Statt drei separate Bäume für eure Statuswerte wie Body oder Tech zu haben, wurden diese jeweils auf einen Baum heruntergebrochen. Weggefallen sind die dutzenden Talente, die euch vielleicht ein wenig kritischen Treffer oder mehr Schaden gegeben haben. Stattdessen fühlt sich jeder gesetzte Punkt nun richtig bedeutsam an.

Samurai oder Scharfschütze? Setzt ihr auf Reflex, dann könnt ihr zum Beispiel Projektile mit eurem Katana zurückwerfen, ein Skill aus Cool lässt euch die Zeit beim Zielen mit Revolvern verlangsamen und mit einem Body-Talent reißt ihr mit einem Finisher Gegner von den Füßen und werft sie auf andere.

Quickhacks werden nun in einer Schleife geladen und verursachen Combos. Das Breachprotokoll fällt hingegen komplett weg.

Gerade die Finisher geben Kämpfen eine ganz andere Dynamik, da sie Lebensenergie und Ressourcen wiederherstellen. Ein Nahkampf-Kill mit dem Monowire beispielsweise regeneriert RAM, so dass ihr als Netrunner nun auch ins Getümmel müsst. Gerade wenn ihr euren Overdrive aktiviert, wo ihr Quickhacks für Lebensenergie ausführen könnt.

Mächtige Cyberware, fast wie im Edgerunner-Anime

Cyberware spielt in Cyberpunk 2.0 eine viel wichtigere Rolle als zuvor. Kleidung ist nun wirklich komplett kosmetisch und all eure Statistik-Verbesserungen kommen aus Cyber-Implantaten, für die ihr mehr Slots zur Verfügung habt.

Anfangs könnt ihr noch nicht viel Cyberware verbauen. Das macht euer Körper nicht mit.

Ihr könnt aber nicht alles direkt installieren, was ihr wollt, denn euer Körper hat ein Limit. Jede Cyberware verbraucht je nach Stärke einen Teil dieses Limits, so dass ihr euch genau überlegen müsst, was ihr einbaut und was euren Spielstil unterstützt.

Mit einigen Punkten im Tech-Baum könnt ihr sogar den Edgerunner-Skill erreichen und eure Körper-Kapazität überziehen. Das kostet euch maximales Leben, aber ihr könnt zwischendurch sogar zum Cyberpsycho wie im Netflix-Anime werden, der alles in seinem Weg gnadenlos niedermäht.

Endlich guter Loot

Viele Items in Cyberpunk waren vor dem Patch nur wenig nützlich. Selbst auf maximaler Stufe landeten ständig graue Waffen in eurem Inventar, die meisten Kleidungs-Mods gingen direkt zum nächsten Händler und Nahrungsmittel hatten kaum einen nützlichen Effekt.

Außerdem brauchtet ihr, um die besonderen ikonische Waffen zu nutzen, einen ziemlich hohen Tech-Wert, da die Items sonst nicht im Level mithalten konnten. Und selbst dann wurden die Kosten zum leveln irgendwann unbezahlbar.

Ikonische Waffen könnt ihr nun auch ohne Skillpunkte in Tech verbessern. Levelbegrenzungen fallen sogar komplett weg.

Ikonische Waffen für alle! Die Level-Anforderungen wurden in 2.0 bei der Ausrüstung jetzt komplett entfernt. Stattdessen gibt es fünf Qualitätsstufen. Je höher euer Level, desto bessere Ausrüstung fällt. Ikonische Waffen (die teilweise neue Funktionen haben) lassen sich nun immer aufwerten, genauso wie Cyberware, solange ihr die passenden Materialien habt.

Waffen-Mods wie Schalldämpfer und Zielfernrohre verändern nun wirklich das Handling eurer Waffe und geben neben stärkeren Boni auch mal einen negativen Wert. So könnt ihr nun auch normale Waffen auf bestimmte Nischen spezialisieren. Auch Verbrauchsgüter sind nun nützlich. Einige Drogen erhöhen zum Beispiel euren Schaden um 20%, aber euer Leben wird halbiert.

GTA Night City

Ein echtes Highlight sind auch die Fahrzeug-Kämpfe, die endlich ihren Weg nach Night City gefunden haben. Per Tastendruck zieht ihr die Waffe und könnt nun auf andere Fahrzeuge feuern. Auf dem Motorrad könnt ihr sogar euer Katana benutzen.

Das ist nicht nur eine kleine Spielerei, sondern wird sogar vom neuen Talentsystem unterstützt. Netrunner lassen Fahrzeuge um sich herum explodieren oder ihr nutzt den Bullet-Time-Effekt des Sandevistan, um in Zeitlupe zu zielen.

Treibt ihr es zu weit, dann werdet ihr von MaxTac gejagt und müsst gegen vier Minibosse antreten.

Straßenschlachten samt Bosskämpfen: All das wird besonders nützlich, wenn ihr von der Polizei verfolgt werdet. Die spawnt nämlich nicht mehr einfach so aus dem Nichts heraus, sondern rückt nun mit Fahrzeugen an. Wenn ihr Sterne sammelt, wie bei GTA, dann eskaliert es weiter. Straßensperren, gepanzerte Einsatzwagen und am Ende sogar die MaxTac Spezialeinheit, die natürlich per Dropship abgesetzt wird.

MaxTac zeigt dann auch gleich, was die neue Polizei-KI so drauf hat. Ein Netrunner bringt sich in Sicherheit, hackt eure Cyberware und wird von seinen Teamkameraden geschützt, während ihr um euer Leben kämpft. Vorbei sind also die Zeiten, wo Polizisten langsam nacheinander in eure Waffe laufen und euch direkt vergessen, wenn ihr um die nächste Ecke lauft.

Noch lange nicht alles

Dazu gibt es viele kleine Änderungen. Die UI für Anrufe ist besser, es gibt Animationen, wenn ihr Cyberware installiert bekommt, Netrunner benutzen nun mehr Hacks auf euch, die Stadt ist lebendiger mit mehr Events und vielen anderen Kleinigkeiten, wie neue Radiosender.

Patch 2.0 ist so vollgepackt, dass selbst Cyberpunk Veteranen voll auf ihre Kosten kommen.