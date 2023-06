Cyberpunk 2077: Phantom Liberty-Entwickler haben zu den Romanzen gute und schlechte Neuigkeiten

Wer mehr Zeit mit Judy, Panam und Co. verbringen will, bekommt im Cyberpunk 2077-DLC genau das.

Mit Phantom Liberty bekommt Cyberpunk 2077 bald seine große Storyerweiterung. Neben einem komplett neuen Areal stößt V hier während der Geschichte auch auf einige neue Charaktere. Wer jetzt aber auf weitere Romanzen-Optionen gehofft hat, dürfte enttäuscht werden. Zumindest müssen wir nicht komplett auf Beziehungen verzichten.

Phantom Liberty bringt neue Inhalte für Romanzen mit Panam, Judy und Co.

Wie CD Projekt REDs Global Community Director Marcin Momot bereits bestätigt hatte, wird Phantom Liberty keine neuen Romanzen bieten. Stattdessen wird der Fokus auf der Story liegen, in der V versucht, sich selbst zu retten. Das klingt erstmal danach, als gäbe es überhaupt keinen Raum für Beziehungen im DLC – aber hier kommt die gute Nachricht ins Spiel.

Wie Quest Director Pawel Sasko und Quest Designer Despoina Anetaki nämlich im Interview mit Kotaku verraten haben, dürfen wir uns durchaus auf einige romantische Inhalte freuen. Sasko hat hier den Vergleich zum The Witcher 3-DLC Hearts of Stone gezogen, der etwa neue Dialog-Optionen mit Yennefer und Triss freigeschaltet hat:

Wir haben einige Verbindungen zwischen Hauptspiel und Erweiterung eingebaut, wo es Sinn gemacht hat. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben versucht, es gut zu machen. Das ist immer unser Gedanke, uns um die Spieler zu kümmern, die [diese Beziehungen lieben].

Wer also mit einer Beziehung zu Judy, Panam, River und Co. in den DLC startet, bekommt hier zumindest einige neue Szenen geliefert. Nur auf komplett neue Partner*innen brauchen wir nicht zu hoffen.

Wie weitreichend diese neuen Inhalte letztlich sind, müssen wir noch abwarten. Wie Anetaki aber ebenfalls bereits erklärt hat, stehen sie nicht im Fokus des DLCs: "Es wird ein paar Inhalte geben, aber es bleibt zum größten Teil ein Spionagethriller." Genau wissen wir es dann ab dem 26. September 2023, wenn Phantom Liberty für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

Hättet ihr euch neue Romanzen für den Cyberpunk 2077-DLC gewünscht oder seid ihr mit den Optionen im Hauptspiel glücklich?