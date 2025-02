In Cyberpunk 2077 schalten die meisten diesen Charakter aus - und verpassen damit etwas richtig Spannendes!

Cyberpunk 2077 steckt voller schwieriger Entscheidungen und Geheimnisse.

Trotz des holprigen, von technischen Problemen überschatteten Starts gilt Cyberpunk 2077 inzwischen als eines der besten Rollenspiele der vergangenen Jahre. Durch eine Reihe von Patches und nicht zuletzt den Phantom-Liberty-DLC konnte CD Projekt RED das Ruder herumreißen.

Ein wichtiger Teil des Erfolgs sind die vielen Geschichten, die das Spiel erzählt. Häufig gibt es unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten und keine klassisch "guten" oder "bösen" Entscheidungen. Eine Szene aus der Erweiterung stellt das eindrucksvoll unter Beweis.

Spoiler-Warnung: In der Folge geht es um eine bestimmte Quest aus Phantom Liberty. Wenn ihr den DLC noch vor euch habt und alles selbst erleben wollt, lest am besten erst nach dem Spielen weiter.

Geheime Interaktion mit einem Scavenger

Darum geht's: In Phantom Liberty gibt es die Mission "Dogtown Saints". In dieser wird V von Mr. Hands beauftragt, dem Arzt Dr. Anthony Anderson zu helfen. Dieser wird von Nika Yankovich und weiteren Scavengern bedroht, da er ihren Bruder Gaspar nicht rausrückt.

Anderson gibt an, dass Gaspar schon im Koma bei ihm eingeliefert wurde und er ihn nicht retten konnte. Er brauche aber die Implantate des Verstorbenen, um anderen Menschen helfen zu können.

Die Situation eskaliert und Anderson fordert V auf, ihm zu helfen. Die Spieler*innen können sich entscheiden einzuschreiten und müssen Nika dann ausschalten – was die meisten wohl tun werden. Es gibt aber auch andere Optionen.

So kann V sich auch auf Nikas Seite schlagen und einen Schlüssel von Dr. Anderson einfordern. Nika sucht dann in der Folge die Leiche ihres Bruders auf und versichert sich, dass er tatsächlich gestorben ist. Zudem wird dadurch eine geheime Interaktion freigeschaltet.

V kann Nika nämlich später in Dogtown wiedertreffen und sich mit ihr unterhalten. Nika hat ein Grab für ihren verstorbenen Bruder angelegt und sitzt davor. Sie erzählt V ein paar Hintergründe zu ihrer Kindheit und der Beziehung zu ihrem Bruder. Habt ihr Nika getötet, bekommt ihr diese Szene natürlich nicht zu sehen.

Der YouTuber The Golden Neck hat ein kurzes Video veröffentlicht, in dem er die verschiedenen Optionen, die Quest zu lösen, demonstriert:

Am Ende gibt es wie so oft keinen "richtigen" Weg. Sowohl Nikas als auch Andersons Seite ist nachvollziehbar dargestellt, was es natürlich umso schwieriger macht. Genau solche Dilemmas machen die Geschichte von Cyberpunk 2077 allerdings auch so interessant.

Wie habt ihr euch in der Szene entschieden?