Cyberpunk 2077 kommt auf die Nintendo Switch 2, aber bereitet uns aus einem Grund ganz schön viel Sorge

Cyberpunk 2077 bringt die Nintendo Switch 2 wohl ganz schön ins Schwitzen.

Es gab zwar ein paar Open World-Spiele auf der ersten Nintendo Switch und die waren auch durchaus beeindruckend, aber Hand aufs Herz: So wirklich gut liefen sie nie. Mit der zusätzlichen Rechen-Power der Nintendo Switch 2 dürfte sich das ein wenig ändern, das zeigt auch die Ankündigung von Cyberpunk 2077 für den Hybrid-Handheld. Bis zum Launch muss CD Projekt RED aber wohl noch ein bisschen Zeit in die Optimierung des Spiels stecken…

Neben Elden Ring ist Cyberpunk 2077 wohl eines der ambitioniertesten Open World-Projekte auf der Nintendo Switch 2. Vor allem grafisch ist das Sci-Fi-Rollenspiel noch immer eines der schönsten Spiele überhaupt – in unserer Top-Liste aus dem Jahr 2023 landete es deshalb sogar auf dem vierten Platz.

Allerdings lief es dort auf Konsolen, die locker das Zehn- bis Zwanzigfache der Energie schluckten, die der Nintendo Switch 2-Chip verbraucht. Wie wird Cyberpunk 2077 also auf Nintendos neuer Handheld-Konsole performen?

Auch auf der Switch 2 wird Cyberpunk 2077 richtig gut aussehen, wie dieser Screenshot zeigt.

Unser Ersteindruck war auf einem Anspiel-Event in Paris dahingehend ein bisschen zwiegespalten. Zwar sah das Spiel im Hosentaschenformat noch immer richtig schick aus, allerdings ruckelte es häufiger auf 25 fps runter.

Mehr über unsere Beobachtungen auf dem Experience-Event erfahrt ihr hier:

Die Ruckler gibt es wohl auch im angedockten Modus, wie Digital Foundry berichtet. Der Titel lief demnach im Qualitätsmodus mit 30 fps und Drops auf circa 25 fps in grafisch aufwendigen Situationen.

Der Journalist Jason Schreier kommentierte eine Framerate von 40 fps im Leistungsmodus auf der Docking Station mit einem "oof".

Link zum BlueSky-Inhalt

Allerdings nutzt die Nintendo Switch 2 ja jetzt ein 120 Hertz-Display, die 40 fps würden demnach also eigentlich recht flüssig auf dem Handheld aussehen. Zwar nicht so sehr wie bei 60 fps, aber dann doch ein ganzes Stück besser als mit 30 fps.

Wieso, das erfahrt ihr hier:

Es könnte jedoch durchaus sein, dass die Switch 2 auf der Anspielstation, auf der der Branchenkenner gespielt hat, mit 60 Hertz am TV-Dock betrieben wurde. Dann wirken 40 fps extrem ruckelig, was die Reaktion erklären könnte. Zur Erinnerung: Die Switch 2 beherrscht zwar 120 fps, aber nicht in 4K.

0:42 Alle wichtigen Infos zur Switch 2 in nur 42 Sekunden: Release, Preis, Speicher und mehr

Cyberpunk 2077 im Vergleich zum Witcher: CD Projekt RED hat mit The Witcher 3 bereits ein großes Open World-Spiel auf die Nintendo Switch gebracht. Auf dem veralteten Handheld lief der Titel auch ganz gut, in Städten fiel die Framerate aber auch hin und wieder auf unter 20 fps. Sollte es also bei den 25 fps-Drops bleiben, liefe das Switch 2-Cyberpunk immer noch besser als das Hexer-RPG.

CD Projekt RED visiert derzeit maximal 1080p mit dem TV-Dock und 720p im Handheld-Modus an. Dabei kommt wie auch schon bei der Switch-Version von The Witcher 3 eine dynamische Anpassung der Auflösung zum Einsatz, die sich anhand des Rechenaufwandes der jeweiligen Szene richtet.

We're still improving the performance, but we're targeting 1080p docked and 720p in handheld mode, with 30-40 FPS. Depending on the mode, of course (performance vs quality).