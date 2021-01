Cyberpunk 2077-Rückerstattung noch nicht erhalten? Das sagt Sony

Es war eine Situation, wie wir sie im AAA-Bereich noch nicht erlebt haben. Gut eine Woche nach Release entfernt Sony Cyberpunk 2077 aus dem PS Store und bietet enttäuschten Kunden an das Geld rückwirkend zu erstatten. Speziell auf Standard-Modellen der PS4 war das Action-RPG am Rande der Spielbarkeit, weswegen auch GamePro zum Release eine Kaufwarnung ausgesprochen hat.

In den letzten Tagen haben uns jedoch vermehrt Nachrichten von Leser*innen erreicht, die ihr Geld nach ausgeführter Refund-Option noch nicht erhalten haben. Wir haben daher Sony Deutschland um ein Statement gebeten und umgehend eine Antwort erhalten.

Refund von Cyberpunk 2077: Das müsst ihr wissen

Die wichtigste Nachricht zuerst: Habt ihr das Spiel im PS Store gekauft und auf der offiziellen Seite von Sony eine Rückerstattung von Cyberpunk 2077 beantragt, wird euer Anliegen bearbeitet, ihr erhaltet euer Geld zurück.

Allerdinges gab es in den vergangenen Wochen laut Sony zwei Faktoren, welche die zeitnahe Rückerstattung erschwert haben. Zum einen die Personalsituation rund um die Feiertage und den Jahreswechsel. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der enormen Anzahl an Vorbestellungen und Käufen in der Releasewoche viele Anträge bei Sony eingegangen sind, die mit weniger Personal zeitnah nur schwer in Gänze zu bearbeiten waren.

Zudem - und hier kommen wir zu einem Punkt, der bereits zur Bekanntgabe der Refund-Option kommuniziert wurde - kann die Rückerstattung laut Sony je nach Zahlungsmethode und Kreditinstitut variieren.

Solltet ihr euer Geld also noch nicht wieder auf dem Konto haben, habt noch ein wenig Geduld. Für weitere Fragen rund um euren Refund, erreicht ihr den Kundenservice von Sony über den Link.

Habt ihr eine Rückerstattung beantragt und euer Geld schon erhalten?