Cyberpunk 2077 für Nintendo Switch 2 auf Metacritic - Erste Tests sind da und zeigen sich begeistert: "technisch beeindruckend"

Cyberpunk 2077 ist auch auf der Nintendo Switch 2 spielbar - das sagen erste Tests zur Umsetzung.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ist eines von mehreren Spielen, das am 05. Juni direkt zum Launch der Nintendo Switch 2 erschienen ist. Mittlerweile sind auch erste Reviews und Wertungen reingeflattert, die wir euch nicht vorenthalten wollen.

So steht Cyberpunk 2077: Ultimate Edition für Nintendo Switch 2 auf Metacritic:

Durchschnittlicher Score von 87 Punkten, basierend auf 7 Kritiken bislang*

*Abgerufen am 11. Juni 2025 um 08:42 Uhr.

Hinweis: Der aktuelle Durchschnittsscore kann sich im Laufe der Zeit noch ändern, da er lediglich auf sieben Kritiken basiert. GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald weitere Reviews online gehen.

5:36 Cyberpunk, Final Fantasy 7 Remake und mehr - Trailer zeigt Spiele, die für die Switch 2 kommen

Autoplay

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition im Wertungsspiegel

Magazin Wertungen GameStar 91 Nintendo Life 90 Hobby Consolas 90 Areajugones 90 4P.de 85 Games.ch 85 Player 2 75

Cyberpunk 2077 für die Nintendo Switch 2 - Was wird gelobt, was kritisiert?

Gelobt werden unter anderem Grafik und Technik: Klar, meisten Outlets sind sich einig, dass Cyberpunk 2077 grafisch und technisch – wenig überraschend – nicht mit den Versionen für die PS5, Xbox Series X/S und den PC mithalten kann, dennoch mache das Open World-Abenteuer auf der Nintendo-Konsole eine richtig gute Figur, sieht schick aus und ist nur von minimalen Rucklern geplagt (via 4P.de).

Die Website Hobby Consolas zieht folgendes Fazit:

CD Projekt demonstriert, wozu Nintendos neue Konsole fähig ist – mit einer fantastischen Portierung, die als Maßstab für alle Drittanbieter-Spiele dienen wird, die für Switch 2 erscheinen. Wenn ihr lieber im Handheld-Modus als am Fernseher spielt, macht diese Version von Cyberpunk 2077 ihrem Namen alle Ehre: Es ist die ultimative Edition.

GameStar-Kollege Sören bezeichnet die Switch 2-Version in seinem Test sogar als "das beeindruckendste", was er seit Jahren gesehen habe: Hier findet ihr den ausführlichen Test zur Nintendo Switch 2-Fassung von des Night City-Abenteuers von den Kolleg*innen von der GameStar.

Die Nintendo Switch 2 ist seit dem 05. Juni 2025 erhältlich. Neben Cyberpunk 2077 erschienen direkt zum Launch außerdem Mario Kart World, die beiden technisch verbesserten Switch 2-Editionen von Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sowie etliche weitere Titel. Alle Nintendo Switch 2-Launchspiele findet ihr in der oben verlinkten Übersicht.

Neues Cyberpunk 2077-Update im Anmarsch: CD Projekt RED hat übrigens vor einigen Tagen angekündigt, dass sich aktuell ein weiterer Patch mit der Versionsnummer 2.3 in Arbeit befindet und bereits am 26. Juni 2025 erscheinen soll. Details zu den Inhalten des Updates gibt es bislang aber noch nicht.

Und nun fragen wir wie immer euch, liebe GamePro-Community: Habt ihr Cyberpunk 2077 auf der Nintendo Switch 2 schon ausprobiert und falls ja: Was ist eure Meinung zum Port?