Überraschung, Cyberpunk 2077 bekommt noch ein weiteres großes Update spendiert - und das noch diesen Monat

Cyberpunk 2077 bekommt ein Update 2.3. Was genau drin steckt, wissen wir aber noch nicht.

Wir haben schon mehrfach darüber gewitzelt, wie oft Entwickler CD Projekt Red schon angegeben hat, dass Cyberpunk 2077 abgeschlossen sei, diesmal wirklich, ganz sicher! Der Developer kann es aber auch einfach nicht lassen – jetzt wurde nämlich frisch ein weiterer Patch für das Spiel angekündigt, der uns in wenigen Wochen erwarten soll.

Cyberpunk 2077 hat inzwischen schon mehr als viereinhalb Jahre auf dem Buckel, aber trotzdem kann CD Projekt einfach nicht die Finger vom Spiel lassen. Aktuell gibt es natürlich auch einen guten Anlass dafür: Immerhin ist frisch die Ultimate Edition für die Nintendo Switch 2 erschienen.

Ganz so ultimate ist diese Edition aber vielleicht doch nicht, uns erwarten allem Anschein nach nämlich noch neue Inhalte in Zukunft. Das hat der Entwickler zumindest bei einem Livestream zur Feier der Switch 2-Edition verraten.

Demnach bekommen wir noch in diesem Monat ein brandneues Update. Konkret erscheint der Patch 2.3 am 26. Juni für alle, also in ziemlich genau drei Wochen.

Was steckt im Update drin? Dazu hat CD Projekt Red leider bislang keine Details verraten, wir können also nur mutmaßen. Die Versionsnummer 2.3 lässt aber stark vermuten, dass es sich hier nicht bloß um einen Bugfix-Patch, sondern wieder um ein größeres Update mit neuen Inhalten handeln wird.

Zuletzt gab es in Version 2.2 etwa ein neues Auto-Feature, jede Menge Optionen für den Charakter-Editor und Verbesserungen am Foto-Modus.

Komplett ahnungslos sind wir aber vielleicht nicht. Fans hatten nämlich bereits den Verdacht geschöpft, dass ein neues Update bald kommen könnte – nachdem sie in einem Gameplay-Video zur Switch 2-Version ein komplett neues Icon auf der Map entdeckt hatten, das es bisher nicht im Spiel gab.

Wir können einigermaßen sicher sagen, dass dieser neue Marker wohl darauf hinweisen soll, wenn wir uns in der Nähe von verstecktem Loot befinden. Das wäre zwar nur eine kleine Anpassung, aber trotzdem ein nettes Quality-of-Life-Feature. Außerdem gehen wir davon aus, dass im kommenden Update vermutlich noch weitere Neuerungen stecken werden.

Was wünscht ihr euch von einem neuen Update für Cyberpunk 2077 noch?