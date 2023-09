Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty vs. Gratis-Update 2.0 - Welche Inhalte stecken wo drin?

CDPR erklärt, was wir mit dem Update bekommen und was im DLC steckt.

Cyberpunk 2077 meldet sich diesen Herbst zurück: Mit Phantom Liberty erwartet uns nicht nur die einzige Story-Erweiterung zum düsteren Open World-Abenteuer, sondern auch das große kostenlose Update 2.0, das etliche Neuerungen und Änderungen im Gepäck hat. Aber welche Inhalte erwarten nur DLC-Käufer*innen und welche stecken auch im Update? CD Projekt RED hat dazu jetzt eine hilfreiche Übersicht veröffentlicht.

Überarbeitete Skill-Trees und Perks

Überarbeitete Cyberware und das neue Kapazitäts-System

Fahrzeug-Gefechte und -Verfolgungsjagden

KI-Verbesserungen beim Kampf

Neues Polizei-System

UI- und UX-Verbesserungen

Änderungen beim Loot, Crafting und bei Items

Neue Radiosender, darunter auch der Community-Sender Growl FM

Release von Update 2.0: Das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Allerdings verriet CDPR vor Kurzem, dass das lang ersehnte Update "ein wenig vor" Phantom Liberty erscheinen soll (via Pushsquare).

Das steckt im kostenpflichtigen Story-DLC Phantom Liberty

Neuer Distrikt "Dogtown"

Neue Storyline und Charaktere

Neue Quests, Gigs, Bosskämpfe und mehr

Vehikel-Missionen und Airdrops - "endlose dynamische Events"

Komplett neuer Relic-Skilltree und Abilities

Über 100 neue Items - Waffen, Cyberware, Fahrzeuge, Klamotten

Fahrzeug-Raketenwerfer

Level-Cap erhöht auf 60

Release von Phantom Liberty: Die Erweiterung erscheint am 26. September 2023 für PS5, Xbox Series X/S und den PC, eine Version für PS4 und Xbox One wird es hingegen nicht geben.

Darum geht's in Phantom Liberty

Der untere Trailer gibt euch einen guten Überblick über den kommenden DLC zum Open World-Abenteuer in Night City:

3:00 Cyberpunk 2077 - Der neue Phantom Liberty-DLC im Trailer

Neue Story, neue Charaktere: In Phantom Liberty verwickelt uns NUSA-Präsidentin Rosalind Myers in eine heikle Spionagemission, bei der wir es mit politischen Machtspielen zu tun bekommen. Dabei schlüpfen wir erneut in die Rolle von V, natürlich ebenfalls wieder in (Zwangs-)Begleitung von Johnny Silverhand, der im Kopf unserer Spielfigur haust.

Mehr Infos gibt's in unserer GamePro-Preview:

Mit dabei sind auch neue Charaktere, unter anderem der von Idris Elba verkörperte Privatdetektiv Solomon Reed, der sich auch im oberen Trailer zeigt.

Die Missionen der Erweiterung finden übrigens parallel zur Hauptstory des Spiels statt, wir können die neuen Quests der Erweiterung also schon direkt nach dem Prolog des Spiels angehen.

Werdet ihr euch Phantom Liberty kaufen oder reichen euch die Neuerungen, die im kostenlosen Update 2.0 stecken?