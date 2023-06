Cyberpunk 2077 Phantom Liberty angespielt: DER Grund, Night City nochmal zu besuchen

Wir haben Cyberpunk 2077 Phantom Liberty angespielt – hier ist alles, was ihr wissen müsst.

Mit Phantom Liberty erscheint am 26. September die einzige Erweiterung zu Cyberpunk 2077, die nicht nur eine frische Story und einen komplett neuen Night City-Distrikt im Gepäck hat, sondern auch etliche kleinere Gameplay-Neuerungen und -Anpassungen. Wir konnten den Story-DLC im Vorfeld des Xbox Games Showcase anzocken und verraten euch, was euch erwartet.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Die Eckdaten:

Release: 26. September 2023

26. September 2023 Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PC (nicht erhältlich auf PS4 und Xbox One)

Gameplay seht ihr im unteren neuen Trailer:

2:35 Cyberpunk 2077 - Erstes Gameplay zum Phantom Liberty-DLC

Darum geht es in Phantom Liberty

In Phantom Liberty verwickelt uns NUSA-Präsidentin Rosalind Myers in eine heikle Spionagemission, bei der wir es mit politischen Machtspielen zu tun bekommen. Dabei schlüpfen wir erneut in die Rolle von V, natürlich ebenfalls wieder in (Zwangs-)Begleitung von Johnny Silverhand, der im Kopf unserer Spielfigur haust.

Denn: Die Ereignisse von Phantom Liberty spielen sich innerhalb der Hauptstory von Cyberpunk 2077 ab. Wir können die Missionen der Erweiterung direkt nach dem Prolog des Spiels starten.

Myers ist übrigens nicht der einzige neue Charakter, auch der von Idris Elba verkörperte Privatdetektiv Solomon Reed gesellt sich dazu und unterstützt uns bei unserer Mission für die Regierung. Jap, da habt ihr's: Diesmal arbeiten wir für die NUSA und dem Rebellen Johnny Silverhand geht dieser Zusammenschluss natürlich gehörig gegen den Strich.

Detektiv Salomon Reed wird von Idris Elba verkörpert und ist einer unserer neuen Begleiter in Phantom Liberty.

Wie genervt er davon ist, bekommen wir während unserer Anspieldemo zu spüren: Zu Beginn der Erweiterung können wir uns dazu entscheiden, gegenüber Präsidentin Myers einen Eid auf die NUSA zu schwören. Schlagen wir ein und legen den Schwur ab, lacht uns der gute Johnny aus und sagt uns mehrmals ins Gesicht, wie lächerlich wir doch seien.

Viel von der Story haben wir aus Spoilergründen in der Anspieldemo allerdings nicht gesehen, doch die Spannungen zwischen Silverhand und Vs neuen Auftraggebern, die für den einen oder anderen Lacher sorgen, machen definitiv Lust auf mehr. Zumal Phantom Liberty weitere Charakternuancen und Hintergrundgeschichten von Johnny in Dialogen offenbart. Silverhand-Fans können sich also auf neues Futter freuen.

Noch einmal zusammengefasst: Wie starte ich Phantom Liberty? Phantom Liberty wird nach dem Prolog freigeschaltet und damit auch der neue Distrikt Dogtown.

Ebenfalls wichtig: Um Phantom Liberty starten zu können, müsst ihr kein neues Spiel anfangen, sondern könnt mit eurem alten Savegame weiterzocken.

Woran arbeitet CD Projekt RED aktuell eigentlich noch? Alle Infos hier:

Mehr zum Thema Cyberpunk, The Witcher und mehr: Daran arbeitet CD Projekt RED aktuell von Dennis Michel

Das bietet der neue Distrikt Dogtown

Damit wird Phantom Liberty aber nicht zur Comedy-Veranstaltung, im Gegenteil: Mit der Erweiterung will uns CD Projekt RED in einen Spionage-Thriller verwickeln, der eher düstere Töne anschlagen soll.

Dogtown erinnert an Las Vegas, aber eben in einer dreckigen Cyberpunk-Version.

Das zeichnet sich auch im neuen Distrikt Dogtown ab, der ein wenig an eine dreckige, heruntergekommene Version von Las Vegas erinnert: Nachtclubs mit aufwendigen Neonfassaden und riesige digitale Werbebanner zieren die Straßen. Inmitten dieses Leuchtgewitters befinden sich aber ebenso heruntergekommene Wohngebäude, in denen die Bewohner*innen Dogtowns zusammengepfercht leben.

Die vorherrschende, uns feindlich gesinnte Gang hier nennt sich übrigens "Bargest", in Anlehnung an die garstigen Hunde aus The Witcher. Cool übrigens: Von den Gangmitgliedern können wir neue Waffentypen looten. Bargest-Wummen zeichnen sich durch ihr neon-grünes Design aus und fühlen sich in Puncto Gunplay etwas rauer an als die meisten anderen Waffen, die wir in Night City aufklauben können.

Mehr zu Phantom Liberty im Trailer:

1:32 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zeigt sich erneut im Game Awards-Trailer

Cyberpunk meets GTA – so funktioniert das Polizei-System

Aber eine neue Story und ein zusätzlicher Distrikt sind nur die halbe Miete. Hinzu kommen mehrere spannende Gameplay-Änderungen, darunter ein neues Polizei-System, das uns jetzt rasante Verfolgungsjagden und Gefechte mit der Polizei liefern lässt.

Der Ablauf funktioniert dabei ähnlich wie in GTA: Begehen wir in Night City Verbrechen, also schießen beispielsweise auf Passanten oder nieten Cops um, dann steigt allmählich unser Fahndungslevel.

Das Fahndungslevel besteht aus fünf Stufen bzw. Sternen. Auf der ersten Stufe können wir es noch problemlos mit den nur leicht bewaffneten Polizisten aufnehmen, die uns hinterherrennen.

Auf Stufe fünf fahren NCs Ordnungshüter jedoch härtere Geschütze auf und rufen das Militär zur Hilfe, das uns schwer bewaffnete Soldaten auf den Hals hetzt, die extremen Schaden anrichten und ordentlich Treffer wegstecken können. Ab Fahndungslevel 4 bauen die Cops sogar Verkehrsblockaden auf, die wir umfahren müssen, was zusätzliche Action ins Spiel bringt.

Actionreichere Verfolgungsjagden und das neue Polizei-System sind die größten spielerischen Änderungen, die uns mit Phantom Liberty erwarten.

Das macht (zumindest im ersten Moment) mächtig Spaß, weil wir hier einfach nur wild mit Vs Waffen um uns schießen und unsere Cyberware zum Glühen bringen können.

Unsere Befürchtung allerdings: Die Polizei-Gefechte könnten auf Dauer repetitiv werden und damit schnell wieder in Vergessenheit geraten, weil sie im Grunde nichts anderes als bloße Kämpfe gegen Gegnerwellen sind. Nichtsdestotrotz: Wer einfach nur ballern will, kann sich hier gepflegt austoben.

Weitere Neuerungen und Anpassungen im Überblick

Neben dem Polizei-System gibt es noch weitere kleinere Neuerungen, einige davon listen wir hier für euch auf:

Kämpfe/Verfolgungsjagden

Ihr könnt jetzt Fahrzeugreifen zum Platzen bringen, indem ihr auf sie schießt.

Ihr könnt sogar Fahrzeugreifen mit dem Katana zerschlitzen, während ihr auf dem Motorrad fahrt.

Ihr könnt jetzt im Fahren durch die Windschutzscheibe eures Vehikels ballern, was insbesondere bei Verfolgungsjagden hilfreich ist.

Ihr könnt außerdem beim Fahren feindliche Vehikel hacken und sie so explodieren lassen oder deren Bremsen betätigen, um sie zu stoppen.

Schüssen können mit dem Katana geblockt werden: V lenkt feindliche Kugeln blitzschnell ab

Neues Cyberware-System

Das Ausrüsten von Cyberware wird jetzt durch eine Kapazitätsleiste beschränkt: Je höher unsere Kapazität, desto mehr CW können wir tragen. Die Kapazitätsleiste lässt sich mit bestimmten Fähigkeiten/Talenten erhöhen.

Neue Cyberware mit coolen Moves: So können wir Feinde jetzt beispielsweise durch Wände hindurch sehen

Spielwelt und Sonstiges

Neue Events in Night City: Wir können uns jetzt in Schießereien oder Verfolgungsjagden von feindlichen Fraktionen einmischen (oder sie ignorieren und einfach nur aus der Ferne beobachten).

Kleidung hat keinen Rüstungswert mehr, sondern wird nur noch zu Style-Zwecken ausgerüstet. Jegliche Rüstungswerte liegen jetzt auf Cyberware. Heißt: Wir können V nach Belieben anziehen, ohne uns um unsere Stats zu sorgen.

Vs Aussehen kann jetzt beim Ripperdoc geändert werden. Dabei ist die Anpassung jeglicher Körpermerkmale möglich, die wir auch zu Beginn im Charaktereditor einstellen können.

Steuerung wurde leicht angepasst: Mit Druck auf B (Xbox) bzw. mit Kreis (PS) dashen wir jetzt. Um zu ducken, halten wir den rechten Trigger gedrückt.

Mit Growl FM liefert Phantom Liberty einen zusätzlichen Radiosender, der Musikstücke abspielt, die Mitglieder aus der Community eingesendet haben.

Für alle, die wissen wollen, wie es nach Phantom Liberty weiter geht:

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 geht weiter: Nach dem Phantom Liberty-DLC soll noch nicht Schluss sein von David Molke

Besonders angetan sind wir dabei von der neuen Cyberware. Beim Anspielen hatten wir richtig Spaß daran, unsere Gegner durch einem mächtigen Gorillafaust-Schlag zerbersten zu lassen. Und auch unsere neuen Moves bei Verfolgungsjagden machen Laune und bringen mehr Action ins Spiel als zuvor.

Eine frische Story, neue Charaktere, mehr von Johnny Silverhand und etliche coole Gameplay-Anpassungen und Änderungen – Phantom Liberty hat jede Menge vielversprechendes Zeug im Gepäck, das Lust auf einen erneuten Streifzug durch Night City macht.

Werdet ihr die Cyberpunk 2077-Erweiterung Phantom Liberty zocken?