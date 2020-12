Cyberpunk 2077: Zeiten für Preload und Start stehen fest

In wenigen Tagen erscheint endlich Cyberpunk 2077. Damit wir ohne große Verzögerung nach Night City starten können, bietet CD Projekt Red einen Preload an. Während dieser bereits auf den Xbox-Konsolen verfügbar ist, können PlayStation-Besitzer*innen das Spiel erst am 8. Dezember downloaden. Richtig loslegen können wir auf den Konsolen aber alle erst am 10. Dezember um Mitternacht.

Konsolenstart von Cyberpunk 2077 um Mitternacht

CD Projekt Red hat eine Karte veröffentlicht, in der wir die unterschiedlichen Startzeiten der verschiedenen Cyberpunk 2077-Versionen einsehen können. Für die Xbox One und PS4 geht es einheitlich vom 9. auf den 10. Dezember um Mitternacht der jeweiligen Zeitzone los. Das gilt ebenfalls für die Xbox Series X/S und PS5, wenn wir das Spiel per Abwärtskompatibilität spielen. Die vollwertigen Next Gen-Versionen erscheinen erst irgendwann 2021.

Die Startzeit auf Google Stadia gleicht dagegen der der PC-Version und ist für die verschiedenen Regionen auf der Karte einsehbar.

PlayStation-Preload von Cyberpunk 2077 kommt später

Die Karte verrät außerdem, wann wir mit dem Preload starten können. Auf den Xbox-Konsolen ist dieser bereits verfügbar, während wir das Spiel auf der PlayStation erst zwei Tage vor Release laden können.

Preload auf Xbox One & Xbox Series X/S: Donnerstag, 3. Dezember um 17:00 Uhr MEZ

Preload auf PS4 & PS5: Dienstag, 8. Dezember (Eine Uhrzeit wurde nicht genannt, es könnte sich aber ebenfalls um 17 Uhr handeln).

PC-Spieler*innen können Cyberpunk 2077 dagegen am 7. Dezember herunterladen. Auf GOG geht es um 12 Uhr los, während der Preload auf Steam und im Epic Store ab 17 Uhr verfügbar ist.

Wie groß ist der Preload?

Auf Twitter postete bereits ein Spieler ein Bild vom Preload. Dieses zeigt bei der digitalen Xbox-Version eine Größe von 59,47 GB. Allerdings wird Cyberpunk 2077 am Ende durch die endgültige Installation und weitere Patches noch mehr Speicherplatz in Anspruch nehmen. Wie wir bereits berichtet haben, steht auf der Spieleverpackung ein benötigter Speicherplatz von mindestens 70 GB:

43 2 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 braucht auf PS4 zwei Discs und mindestens 70 GB Speicher

Nutzt ihr den Preload, um möglichst pünktlich starten zu können, oder habt ihr es gar nicht so eilig?