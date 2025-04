Cyberpunk-Anime kündigt Kollaboration mit PC-Spiel an und Fans freuen sich sehr darauf – obwohl es Gacha ist

Lucy, David und Rebecca werden womöglich als Gäste in diesem Gacha-Spiel auftauchen. (Bild: © Studio Trigger / CD Projekt Red)

Der Anime “Cyberpunk Edgerunners” war zu Release 2022 ein großer Erfolg und begeisterte sowohl Anime-Fans als auch die Community des Spiels, auf dem es basiert, sprich Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Ankündigung einer Kollaboration der Serie mit einem anderen Videospiel das Interesse der Fans auf sich zog. Überraschenderweise handelt es sich jedoch um eine Zusammenarbeit mit einem Spiel, mit dem niemand gerechnet hätte: Wuthering Waves von Kuro Games - ein mobile- und PC-Spiel mit Gacha-Elementen.

2:59 Cyberpunk Edgerunners: Der Trailer zur Netflix-Serie ist ein atmosphärisches Action-Biest

Cyberpunk Edgerunners trifft auf Wuthering Waves und Fans sind verblüfft über diese ungewöhnliche Kombination

Am 19. April 2025 kündigte der offizielle X-Account (ehemals Twitter) von CD Projekt Red ein Crossover mit einem Videospiel an, mit dem Fans wahrscheinlich nicht in ihren künsten Träumen gerechnet haben: Wuthering Waves x Cyberpunk: Edgerunners.

Wie könnte das Crossover aussehen?

Aktuell gibt es aber noch keine genauen Informationen, wie diese Kollaboration zwischen den beiden Franchises aussehen soll, abseits des groben Releasezeitraums von 2026.

Fans der beiden Marken zeigen sich von der Ankündigung überrascht, immerhin haben die beiden Spiele nicht einmal die gleiche Ästehik oder ein ähnliches Worldbuilding.

Es gibt jedoch schon Überschneidungen, da beide in einer futuristischen dystopischen Welt spielen. Die Reaktion der Community auf die Ankündigung fällt außerdem positiv aus, obwohl es sich bei Wuthering Waves um ein Gacha-Spiel handelt.

Als Gacha wird eine Mechanik in Spielen bezeichnet, bei der User mit Echtgeld eine In Game-Währung kaufen, die dann wiederum genutzt wird, um Charaktere oder Gegenstände zu erwerben, die aber nach dem Zufallsprinzip freigeschaltet werden. Die In Game-Währung kann durch mühevolles Grinden im Spiel ebenfalls verdient werden. Es handelt sich also um Glücksspielmechaniken. Im Fall von Wuthering Waves sind es spielbare Figuren und Charaktere, die oftmals zeitlich begrenzt erhältlich sind. Obwohl Wuthering Waves Free2Play ist, steht es wie viele andere Gacha-Spiele in der Kritik. Die meisten besseren Charaktere und Waffen im Spiel verstecken sich hinter dem Zufallssystem. Aufgrund dieises können Spieler*innen nicht bestimmen, welchen Charakter oder welche Waffe sie bekommen und die Wahrscheinlich auf das gewünschte Ergebnis ist sehr gering – insbesondere bei seltenen hochrangigen Figuren oder ihren dazugehörigen Waffen. Die kostenlose erspielbare In Game-Währung ist begrenzt, weswegen die Versuchung groß sein kann, schon früh im Spiel größere Mengen an Echtgeld auszugeben.

In den Kommentaren unter dem X-Post häuft sich Begeisterung bei den Fans über die anstehende Kollaboration und es gibt bereits Vorstellungen, wie sie am Ende aussehen könnte. So hegen einige Fans den Wunsch, Rebecca wiederzusehen, während andere sich fast sicher sind, dass Lucy und David spielbare Figuren in der Welt von Wuthering Waves werden.

Andere Fans hingegen überlegen sich, wie Kuro Games und CD Projekt Red die zwei Welten eigentlich aufeinander treffen lassen könnte – vielleicht durch Isekai oder Portale in einer anderen Welt?

Letzten Endes ist die Stimmung überragend positiv und einige User laden jetzt schon Wuthering Waves herunter, um sich auf das Crossover nächstes Jahr vorzubereiten.

Worum es in Wuthering Waves geht und wo ihr es aktuell spielen könnt

In wuthering Waves könnt ihr die Wahl zwischen einer weiblichen Protagonistin oder einem männlichem Protagonisten. (Bild: © Kuro Games)

In Wuthering Waves schlüpft ihr in die Rolle des weiblichen oder männlichen Protagonisten “Rover”, der/die an Amnesie leidet und alleine in einer fremden Welt aufwacht.

Auf der Reise durch die Welt lernt Rover viele unterschiedliche Charaktere kennen und wird von sogenannten “Crownless” angegriffen. Dabei wird klar, dass Rover eine besondere Gabe besitzt …

Mit dem Gacha-System im Spiel könnt ihr neue spielbare Charaktere und Waffen freischalten, zwischen denen ihr im Kampf und im Spiel wechseln könnt. Wuthering Waves ist bisher im Epic Games Store auf dem PC, Playstation 5, Android und iOS erhältlich. Eine Steam-Version folgt am 29. April 2025.

Hat dieses anstehende Crossover euer Interesse für eines der beiden Marken geweckt und wie ist eure Meinung zu Gacha-Games?