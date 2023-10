'Bin so glücklich, gewartet zu haben': Cyberpunk 2077-Neulinge entdecken, wie gut das Spiel endlich ist

Oben: CD Projekt RED. Unten: Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 war bekanntermaßen kein reibungsloser Launch beschieden. Beim Release kam es zu technischen Schwierigkeiten, haufenweise Bugs und anderen Problemen. Drei Jahre später wurden die allermeisten davon aber nicht nur ausgebügelt, sondern ganze Teile des Spiels umgekrempelt. Was bedeutet, dass viele neue Spieler*innen jetzt erst merken, wie gut Cyberpunk 2077 eigentlich ist.

Darum geht's: Cyberpunk 2077 hatte zum Release vor allem auf PS4 und Xbox One so massive Schwierigkeiten, dass wir eine Kaufwarnung aussprechen mussten und Sony den Titel aus dem PlayStation Store gekickt hat. Seitdem wurde fleißig daran geschraubt und mit Update 2.0 sind wir endlich bei einem Zustand angekommen, der sich wirklich sehen lassen kann:

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Damit das klar ist: Nicht alles an Cyberpunk 2077 war schlecht zum Launch, im Gegenteil. Die PC-Version konnte auf entsprechender Hardware auch technisch begeistern und viele Fans zeigten sich vor allem von der Story und Inszenierung beeindruckt. Und zwar seit jeher, daran hat sich auch kaum etwas geändert.

Nichtsdestotrotz haben viele gewartet – und das Warten hat sich gelohnt. So empfinden es zumindest einige Fans, die ihrer Freude darüber unter anderem zum Beispiel auf Reddit kund tun. Exemplarisch dafür steht der Beitrag von Redditor WanderWut, der sich einfach nur über Cyberpunk 2077 freut und glücklich ist, das Spiel jetzt neu zu entdecken.

"Ich bin so froh, dass ich gewartet habe. Diese Cyberpunk-Landschaft ist perfekt, es ist so eine surreale Welt zu erkunden und das Level an Details ist verrückt. [...]

Ich würde das wirklich als beinahe perfektes Cyberpunk-Spiel betrachten. Ich bin momentan süchtig nach Baldur's Gate 3, aber stelle immer wieder fest, wie ich zurück in Cyberpunk hinein gesogen werde, um es ein bisschen weiter zu beenden."