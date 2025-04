"Ich dachte, ich werde taub": Dieser Schotte hatte offenbar 20 Jahre lang einen LEGO-Stein im Ohr

Ein LEGO-Stein dieser Art war allem Anschein nach der Übeltäter und hat sich nach 20 Jahren aus einem Ohr gelöst.

Ein Student namens Darren aus Glasgow hat eine wirklich furchtbare Nacht durchlebt, die allerdings zum Glück ein gutes Ende genommen hat: Er ist von starken Schmerzen und einem Druckgefühl im Ohr aufgewacht, nur um festzustellen, wie sich irgendetwas darin löst. Zum Vorschein kam ein LEGO-Stein, der dort schon richtig lange gewesen sein muss.

LEGO-Stein im Ohr: Anscheinend war das der Grund für die Gehör-Probleme dieses Mannes

Darum geht's: Eigentlich hatte Darren McConachie die meiste Zeit seines Lebens keine Probleme mit den Ohren. Das sei erst in seinen Zwanzigern aufgetreten und habe sich vor Kurzem deutlich verschlechtert. Relativ kurz vor dem überraschenden Fund war der junge Journalismus-Student erst wegen seines Hörverlustes beim Arzt.

Dass der Arzt den LEGO-Stein nicht entdeckt hat, wirkt extrem befremdlich. Auch dass das kleine Teil in all den Jahren nie aufgefallen ist, grenzt an ein Wunder. Trotzdem scheint es sich so zugetragen zu haben, wie der Mann gegenüber der Daily Mail berichtet.

Der Arzt habe dem Patienten Antibiotika verschrieben, weil er davon ausgegangen war, dass es sich um eine Infektion des Ohres gehandelt hätte. Was dann letztlich der wahre Grund für die Beschwerden war, kam für alle Beteiligten wohl sehr überraschend.

Mitten in der Nacht wachte Darren auf und spürte massiven Druck in seinem Ohr und hatte starke Schmerzen:

"Ich dachte, mein Trommelfell wäre geplatzt. Der Druck wurde immer stärker und stärker, es war unerträglich. Dann fühlte ich, wie etwas Kleines und Hartes gewissermaßen herausploppte. Ich spürte das Objekt und bemerkte, dass es lose war. Ich dachte, es handele sich um ein Stück meines inneren Ohres und war absolut schockiert. Aber als ich das kleine Objekt in meiner Hand hatte (ich benutzte die Taschenlampe meines Handys im Dunkeln) konnte ich kaum glauben, was ich da vor mir hatte. Ein winziges, pinkfarbenes LEGO-Teil, bedeckt mit Ohrenschmalz."

Die Schmerzen und der Druck waren direkt weg. Auch das Hörvermögen wurde umgehend besser. Allerdings stellte sich Darren natürlich die Frage, wie zur Hölle das LEGO-Teil in sein Ohr gekommen war.

Offenbar war das LEGO-Teil schon geraume Zeit in seinem Ohr. Laut eigenen Angaben hatte der junge Mann seit gut 20 Jahren nicht mehr mit LEGO gespielt und konnte sich auch nicht daran erinnern, sich als Kind ein entsprechendes Steinchen ins Ohr gesteckt zu haben.

War es sein Bruder? Möglicherweise sei einer seiner Brüder dafür verantwortlich gewesen, ihm unbemerkt ein Stück LEGO ins Ohr zu stecken. Zumindest habe einer der Brüder ganz besonders verlegen auf die ganze Angelegenheit reagiert, Darren könne es aber nicht mit Sicherheit sagen.

Habt ihr auch schon mal ein LEGO-Steinchen oder Ähnliches im Ohr gehabt?