Dark and Darker Playtest-Termin: Datum der nächsten Test-Phase

Dark and Darker - Termin des nächsten Playtests (April 2023) im Überblick:

Termin: Vom 14. bis zum 19. April 2023

Plattform: Auf Steam

Während des letzten Playtests vom 6. bis zum 16. Februar 2023 stieß Dark and Darker auf große Begeisterung in der Steam-Community: Über 2 Millionen Spielerinnen und Spieler stürzten sich laut Entwickler Ironmace (via Gamerant) in diesen zehn Tagen in die düsteren Dungeons des Fantasy-Spiels, das sich aktuell noch in der Entwicklung befindet.

Der Höchststand der gleichzeitig aktiven Dark and Darker-Spieler*innen lag in diesem Zeitraum bei satten 108.000.

Was über den nächsten Playtest bekannt ist

Mitte April (vom 14. bis zum 19.04.2023) findet der nächste Playtest für Dark and Darker statt, wie das Entwicklerstudio auf Discord verkündete. Das Team habe dank des Februar-Playtests wichtige Erkenntnisse darüber erlangen können, wie es mit der Entwicklung des Dungeon Crawlers fortfahren möchte.

Im April will das Team "wesentliche Neuerungen" zu Dark and Darker hinzufügen, die etwas mehr Entwicklungszeit in Anspruch nehmen, deshalb sei die nächste Testphase für April datiert. Was uns dabei genau erwartet, ist noch nicht bekannt.

Einen konkreten Release-Termin hat Dark and Darker übrigens noch nicht.

Das steckt hinter Dark and Darker

Dark and Darker ist ein Mix aus Dungeon Crawler und Titeln wie Escape from Tarkov. Allerdings richtet sich der Überrschungshit dabei an alle, die keine Lust mehr auf Maschinengewehre, Pistolen und Co. haben. Stattdessen versetzt euch das Spiel in ein mittelalterliches Fantasy-Setting, in dem ihr euch mit Schwertern, Schilden und Magie zur Wehr setzt.

Das Spielprinzip: Ihr stürzt euch mit bis zu zwei weiteren Mitstreiter*innen in düstere Dungeons hinab und lootet dort alles, was nicht niet- und nagelfest ist.

Im Kern des Dungeon-Crawlers steht aber nicht nur das Looten, sondern auch PvP. Die Crux nämlich: In den Kerkern trefft ihr nicht nur auf Monster, die es zu bekämpfen gilt, sondern auch auf andere Spieler*innen. Zieht ihr gegen die anderen Dungeon-Looter den Kürzeren, verliert ihr euere gesamte Beute, die ihr zuvor mühsam eingesackt habt.

Habt ihr Dark and Darker schon ausprobiert? Wenn ja: Was ist euer bisheriger Eindruck vom Dungeon Crawler?