Die Meldungen rund um Dark Souls in den letzten Tagen sind wie eine Achterbahnfahrt gewesen - mit einigen Überraschungen und auch ein paar Enttäuschungen.

Nun kommt der nächste Knüller, auch wenn es sich dabei noch um ein Gerücht handelt.

Dark Souls 2 befindet sich offenbar ebenfalls für Nintendo Switch in Entwicklung. Und das ist gleich aus mehreren Gründen bizarr.

Was war passiert? Nachdem Dark Souls: Remastered für die Nintendo Switch ursprünglich im Mai erscheinen sollte (wie die anderen Versionen) und dann auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, gab Bandai Namco vor einer Woche den Release-Termin bekannt.

Das Datum der Switch-Version: der 19. Oktober 2018.

Vor einigen Daten überraschte uns der Publisher mit einer weiteren Ankündigung. Dark Souls Trilogy soll alle drei Titel in einer Sammlung vereinen und ebenfalls am 19. Oktober erscheinen, allerdings nur für PS4 und Xbox One und nicht in Europa.

Die Ankündigung der Trilogy sorgte bei Switch-Fans für Stirnrunzeln und heizte zugleich Spekulationen an, dass auch Dark Souls 2 und 3 für die Switch erscheinen könnten. Zumindest war das die Hoffnung.

Wie es aussieht, könnten Switch-Spieler tatsächlich bald in den Genuss von Dark Souls 2 kommen, auch ohne Trilogy.

Dark Souls 2 für Switch könnte schon bald kommen

Das Gerücht kommt vom Twitter-Account LeakyPandy, der bereits öfter Leaks streute. Folgende Erkenntnisse gibt es:

Dark Souls 2 soll sich für Switch in Entwicklung befinden

die Arbeiten an DS Remastered sollen als "Sprungbrett" genutzt werden, um die "Effizienz zu maximieren"

über Dark Souls 3 wurde kein Wort verloren

die Dark Souls Trilogy soll nicht für Switch erscheinen

On other DS titles coming to NS:

DS2 already being worked on. Work done on DS:R being used as a springboard to maximize efficiency. No word on DS3. — LeakyPandy (@LeakyPandy) August 22, 2018

Dark Souls 2-Entwicklung ist einfacher: Vor allem der 2. Punkt lässt auf eine baldige Umsetzung hoffen. Die Erfahrung, die Bandai Namco mit dem Port von Dark Souls Remastered gesammelt hat, sollen dabei helfen, Dark Souls 2: Scholar of the First Sin umso schneller für die Switch zu entwickeln.

LeakyPandy beruft sich auf Quellen, die bei Bandai Namco arbeiten. Trotzdem ist der Track-Record eher mäßig, einige Details in der Vergangenheit stimmten, andere nicht.

Bleibt also skeptisch, eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht.