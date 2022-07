Dark Souls bekommt zwei Lore-Bücher mit über 500 Seiten und ich will sie haben, obwohl sie teuer sind

Für Collector's Editions zu spielen, bin ich schwer zu begeistern. Ich finde, dass sie meist lustige Beigaben erhalten, die aber doch wenig nützlich und oft auch gar nicht mal so schön sind. Ganz anders sieht es bei mir aus, wenn es um Bücher zu Videospielen geht.



An schönen Büchern kann ich kaum vorbeigehen und so lässt auch diese coole Ausgabe meine Hand in Richtung Geldbeutel zucken. Schließlich begeistere ich mich für die Soulsborne-Lore und liebe auch schön gestaltete Karten. Der klassische Look der Bücher ist außerdem mal was anderes. Allerdings ist der Preis eine ganz schöne Hausnummer und da Dark Souls ohnehin nicht mein liebstes FromSoftware-Spiel ist, werde ich doch nicht zu greifen, auch wenn ich die Bände gerne in meinem Regal hätte.