Switch Spiel für Dark Souls-Begeisterte: Schnappt euch jetzt Blasphemous mit 50% Rabatt in der Deluxe Edition

Aktuell könnt ihr euch bei Amazon Blasphemous unter anderem für die Nintendo Switch gönnen! Inklusive 50% Rabatt.

Ihr sucht nach einem neuen Soulslike Spiel in dem ihr voll und ganz versinken könnt? Dann wäre eventuell Blasphemous etwas für euch. Aktuell könnt ihr euch die Deluxe Edition mit 50% Rabatt bei Amazon gönnen.

Die Version für die Nintendo Switch kostet euch demnach nur noch 19,90€ statt der ursprünglichen 39,99€. Varianten für Playstation 4 und Xbox Series kosten euch sogar nur 14,90€!

Volle Soulslike Dröhnung mit Blasphemous

2:00 Launch-Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

Mein Freund und ich waren zum Release von Elden Ring tagelang in der Open-World versunken. Schnell entwickelte sich bei uns eine Art Hassliebe zu Soulslike Spielen. Leider gibt es das Spiel bisher nicht für die Nintendo Switch, weshalb ich euch heute eine coole Alternative vorstellen möchte: Blasphemous.

Aber was bedeutet Souslike eigentlich? Die Rede ist von solchen Spielen, die ähnliche Merkmale wie Dark Souls besitzen:

Skill-basiertes Kampfsystem

Herausfordernder Schwierigkeitsgrad

Fokus auf Bosskämpfe

Tod als bestrafendes Spielelement

Schrittweise erschließende Spielewelt mit Shortcuts

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Soulslikes. Von Elden Ring bis hin zu Sekiro: Spiele solcher Art sind zum Trend geworden. Daher ist es immer schwieriger, sich von der breiten Masse abzuheben. Genau hier kommt Blasphemous ins Spiel.

Ähnlich wie bei Dark Souls besticht es in erster Linie durch ein düsteres Gothic-Design. Als Ritter mit eisernem Spitzhut müsst ihr euch durch Leichenberge schnetzeln. Hierbei kämpft ihr gegen groteske Figuren, denen ihr nach einer erfolgreichen Schlacht den Kopf abtrennt.

Was Blasphemous aber so besonders macht, ist der Artstil: Das Spiel ist im Pixel-Look und klassischer 2D-Plattformer-Manier gestaltet. Es ist dennoch nichts für schwache Nerven! Die rockige musikalische Untermalung sowie der hohe Grad an Brutalität geben dem Soulslike eine ganz besondere Aura.

Blasphemous 2

1:00 Blasphemous 2: Das beliebte Metroidvania mit düsterem Setting geht in eine zweite Runde

Das Beste: Vor kurzem wurde ein zweiter Teil von Blasphemous angekündigt. Es soll sogar noch dieses Jahr, genauer gesagt im Spätsommer 2023, erscheinen. Schaut doch gerne mal in das Video rein, um mehr über die Fortsetzung zu erfahren.

Weitere Soulslike Spiele im Angebot:

Bei den Links müsst ihr nur darauf achten, den richtigen Händler auszuwählen.