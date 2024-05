Dark Souls-Fan begeistert Community mit seinem Ornstein-Cosplay - Sieht aus wie eine Action-Figur

Bildquelle: @PuffyWhale1990

Ornstein und Smough aus Dark Souls ist wohl das bekannteste und gefürchtetste Boss-Duo aus From Softwares Souls-Spielen. Der Kampf gegen den Drachenschlächter und Henker ist nicht nur verdammt schwer und deshalb am Ende umso belohnender, sondern macht aufgrund der coolen Spezialfähigkeiten der beiden Gegner auch auf visueller Ebene einiges her.

Und nicht zu vergessen: Die Rüstungen von Ornstein und Smough sind so episch designt, dass ich selbst im drölfzigsten Kampf gegen das Duo noch vor Ehrfurcht erstarre. Natürlich sind "Orni und Smoughi" – so wie ich die beiden liebevoll nenne, um mir ein wenig die Angst vor ihnen zu nehmen – deshalb auch bei Cosplayern sehr beliebt.

Dark Souls-Fan beeindruckt mit Ornstein-Cosplay

Redditor "PuffyWhale1990" zeigt uns auf einem Foto seine eigene Ornstein-Rüstung – und die hat der Künstler mit so viel Hingabe und Liebe zum Detail gestaltet, dass sie auf dem Bild fast schon so wie eine Action-Figur aussieht:

Aus der Kommentarsektion des dazugehörigen Reddit-Posts geht hervor, dass der Ersteller ganze sechs Monate gebraucht habe, um die Rüstung zu bauen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. In der Community erntet seine Arbeit reihenweise Lob und Daumen nach oben.

Im allerersten Dark Souls treffen wir in Anor Londo auf das gefürchtete Boss-Duo. Ornstein und Smough bewachen dort die Prinzessin des Sonnenlicht Gwynevere.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: wie findet ihr das Ornstein-Cosplay? Und welchen Charakter oder Gegner aus dem originalen Dark Souls findet ihr eigentlich am coolsten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.