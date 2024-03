'Großartige Arbeit, aber ich hasse diesen Typen' - Fantastische Elden Ring-Cosplays begeistern die Community

Diese Elden Ring-Cosplays begeistern die Community.

Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring und Co. – die düsteren Action-Rollenspiele des japanischen Entwicklerstudios From Software sind nicht nur spielerisch fantastisch, sondern punkten auch in Sachen World- und Charakter-Design. Viele Figuren und Gegner überzeugen mit ihren aufwendigen, kreativen und oftmals grotesken Looks.



Das lädt natürlich auch Cosplayerinnen und Cosplayer dazu ein, sich kreativ auszutoben und ihre Lieblingsfiguren nachzustellen. Im Elden Ring-Subreddit haben in den letzten Tagen insbesondere zwei Cosplay-Posts für Begeisterung in der Community gesorgt, die wir euch hier vorstellen.

Seluvis-Cosplay

Ersteller*in: Redditor "Von_Duhnen":

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Präzeptor Seluvis ist ein NPC und Händler in Elden Ring, der dafür bekannt ist, Puppen zu sammeln. Er steht im Dienste der Hexe Ranni.

Moongrum-Cosplay

Ersteller*in: Redditor "Von_Duhnen":

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

"Von_Duhnen" zeigt in einem weiteren Reddit-Post außerdem ein Kostüm vom Caranischen Ritter Moongrum aka "Moongrum, Carian Knight". Dazu schreibt der Redditor, dass das Visier auf einer Seite leider abgebrochen ist, cool ist die selbst gebaute Rüstung natürlich trotzdem.

Moongrum ist ein knackiger Feind, auf den ihr in der Akademie von Raya Lucaria trefft. "Das ist so detailliert. Großartige Arbeit, aber f*** dich, weil ich diesen Typen hasse", schreibt ein Fan in den Kommentaren in Anspielung auf den recht kniffligen Zweikampf, in den euch der Ritter verwickelt.

Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree kommt

11:38 Elden Ring: Shadow of the Erdtree wird FromSoftwares bisher größter DLC

Ihr wollt mehr von Elden Ring? In wenigen Monaten erhält From Softwares Open World-Fantasy-Hit eine riesige Story-Erweiterung: Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni 2024, um genau zu sein und bringt neue Bosse, Waffentypen, eine ganz eigene Fortschrittsmechanik und mehr.

Alle Infos zum DLC haben wir im unten verlinkten GamePro-Special noch einmal kompakt für euch zusammengefasst:

Plattformen und Preis: Shadow of the Erdtree erscheint auf allen Plattformen, auf denen auch das Hauptspiel erhältlich ist, also PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Die Erweiterung wird separat für 39,99 Euro erhältlich sein.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was haltet ihr von den Elden Ring-Cosplays? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion! Und weil wir eben vom DLC gesprochen haben: Auf einer Skala von 1 bis 10 – Wie sehr freut ihr euch auf Shadow of the Erdtree?