Darksiders 3 für PS4 und Xbox One wirkt im Vergleich mit AAA-Produktionen wie God of War zunächst etwas "billig". Doch das ist gewollt, und der Vergleich mit God of War hinkt. Wie sehr dieser Vergleich tatsächlich hinkt und eigentlich sogar sein Bein nachzieht, hat uns Senior Designer Richard Vorodi erklärt.

"Ich denke, dass die Kategorie Big-Budget-Blockbuster schon gut abgedeckt ist. Es ist einfach toll, ein Spiel zu veröffentlichen und der Welt zu zeigen: Hey, es gibt auch noch "ehrliche" Videospiele. Videospiele, die einfach nur Spaß machen wollen. Spielzeuge sozusagen. Das war von Anfang an unser Ziel. Vielleicht gar nicht mal wissentlich. Es war einfach das, was wir machen wollten und wobei wir blieben. Wenn man zurückschaut, merkt man jetzt: Oh, hey, wir machen Videospiele! Darksiders 3 ist ein ehrliches Videospiel und ich glaube, dass es neben Uncharted und wie sie alle heißen eine echte Daseinsberechtigung hat."

Angespielt

Wir haben Darksiders 3 schon ausprobiert

Einfach coole Videospiele

Darksiders 3 möchte also gar nicht mit den gesammelten Großproduktionen der Spielewelt in Konkurrenz treten. Es soll kein cinematisches Multimedia-Erlebnis mit geskripteten Szenen, Emotionen und vermeintlich tiefen Charakteren sein. Es will einfach nur ein klassisches Videospiel im Stil von Darksiders und Darksiders 2 sein, das Spaß macht, wie Richard weiter ausführt:

"Ich war damals ein Fan von Darksiders 1, nur ein Fan. Ich wollte ein Teil davon werden und stieß für Darksiders 2 tatsächlich zum Team dazu. Jetzt arbeite ich an Darksiders 3. Ich begann also als Fan. Ich liebe die Reihe, die Charaktere, die Welt. Es sind einfach coole Videospiele. Keine hohe Kunst, einfach nur Videospiele. Du schnappst dir den Controller, setzt dich hin, spielst, hast Spaß. Ich mag sowas. Eine Zeitlang sah es nach dem zweiten Teil so aus, als wäre es das gewesen mit den Reitern. Aber das Leben findet einen Weg. (lacht) Ich könnte nicht glücklicher sein."

Wie seht ihr das? Ist es der richtige Schritt, das Spiel eher "klein" zu halten?