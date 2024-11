Darkwing Druck: So sollte der Schrecken, der die Nacht durchflattert ursprünglich mal heißen

Zwo, Eins, Risiko! So ein Vogel kommt sofort geflogen: Aber Darkwing Duck sollte ganz anders heißen.

Zauber-Duck und Räucher-Duck, Masken-Duck und mehr: Darkwing Duck war seinerzeit aus dem Nachmittagsprogramm nicht wegzudenken und erfreut sich auch heute noch größter Beliebtheit. Immerhin haben wir es hier mit dem Schatten-Duck schlechthin zu tun. Aber wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte die Serie ganz anders ausgesehen, einen anderen Titel bekommen und außerdem auch nicht so geheißen, wie wir sie heute kennen.

Darkwing Duck hätte eigentlich eine James Bond-Parodie werden sollen

Kühn, agil und voll auf Zack, nicht von ungefähr: So kennen wir den Schrecken, der die Nacht durchflattert. Im Nu verschwindet er, doch bald taucht er wieder auf – all das hätte aber ganz anders kommen sollen, wenn es nach dem damaligen Disney Studio-Chef Jeffrey Katzenberg gegangen wäre. Der hatte nämlich einen sehr speziellen Plan für die Serie, der in eine ganz andere Richtung ging.

So sollte Darkwing Duck eigentlich heißen: Die ursprüngliche Idee basierte darauf, eine James Bond-Persiflage an den Start zu bringen. Von der DuckTales-Folge "Double-O-Duck" (und der Folge "The Masked Mallard") inspiriert, sollte Darkwing Duck eigentlich "Double-O-Ducks" heißen und Quack, den Bruchpiloten als Hauptfigur und Geheimagenten in den Mittelpunkt stellen (via: Jim Hill Media).

Woran ist das gescheitert? An der Disney-Rechtsabteilung. Die hat die Verantwortlichen nämlich relativ schnell davon in Kenntnis gesetzt, dass die Broccoli-Familie die Rechte am Namen "Double-O" hält. Dementsprechend musste ein anderer Titel her.

Die Hauptfigur wollte aber auch nicht funktionieren: So sehr sich der damit beauftragte Tad Stones auch bemühte, er konnte aus Quack einfach keinen coolen Geheimagenten im Smoking machen. Stattdessen erfand er die Figur des Drake Mallard, der mit Cape, Hut und Maske zu Darkwing Duck wird. Quack konnte aber immerhin als lustiger wie chaotischer Sidekick an Bord bleiben, um den Disney-Chef zu besänftigen, und der Rest ist Geschichte.

Einerseits ist es natürlich traurig, dass wir nie diese James-Bond-Persiflage aus dem Hause Disney bekommen haben. Andererseits ist dadurch dann eben Darkwing Duck entstanden, der zumindest uns einige wirklich sehr vergnügliche Nachmittags-Stunden unserer Kindheit beschert hat. In diesem Sinne: Passt bloß auf, ihr bösen Buben und schnuppert Gas, Bösewichte!

Was haltet ihr von dieser alternativen Darkwing Duck-Version und dem Titel? Hättet ihr gern die James Bond-Fassung der Disney-Serie gesehen?