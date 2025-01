Darkwing Ducks Geliebte basiert auf dem Charakter einer berühmten Horror-Familie

Morgana Makaber ist die Geliebte von Darkwing Duck. (Quelle: Disney Wiki)

Darkwing Duck - Der Schrecken der Bösewichte ist einer der größten Cartoon-Klassiker der 1990er-Jahre. In insgesamt 91 unterhaltsamen Folgen bekämpft der tollpatschige Rächer allerlei Bösewichte und rettet seine Heimatstadt St. Erpelsburg vor dem Untergang.

Darkwing selbst ist dabei eine Anspielung auf Batman und auch darüber hinaus finden sich in der Serie und in den Comics zahlreiche Hommagen auf andere Filme und Serien. Die Superheldentruppe "Die Enten der Gerechtigkeit" erinnern etwa stark an die Justice League von DC. Auch Morgana Makaber, die Geliebte von Darkwing Duck, hat ein prominentes Vorbild.

Wer ist Morgana Makaber?

Morgana Makaber ist eine der Hauptfiguren aus Darkwing Duck, die dafür allerdings vergleichsweise wenig zu sehen ist. Ihren ersten Auftritt hat die Hexe in der 21. Episode mit dem Titel "Pilze, Pizza und Parfüm". Danach ist sie noch in acht weiteren Folgen zu sehen. Unterstützt wird Makaber von der Spinne Archibald sowie den beiden Fledermäusen Schnatter und Flatter.

Zu Beginn steht Morgana als Verbrecherin Darkwing noch gegenüber, doch der gutmütige Held überzeugt sie nach und nach von der guten Seite. Später wird sie ein Teil der Enten der Gerechtigkeit, kann den Hang zur Kriminalität aber nie ganz ablegen. Sie nimmt so gewissermaßen die Rolle von Catwoman aus den Batman-Comics ein.

Ihre Erscheinung und ihr Charakter sind allerdings von einer anderen Figur inspiriert, die mit Superhelden nichts am Hut hat. Es handelt sich nämlich um Morticia A. Addams aus der Addams Family. Die ist zwar im Gegensatz zu Morgana Makaber immer ganz in Schwarz gekleidet, beim Verhalten gibt es aber eindeutige Überschneidungen.

Einige der besten Szenen von Morticia könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Morgana Makaber ist natürlich nicht die einzige Figur, die auf einer berühmten Vorlage basiert, sticht aber doch heraus, da Morticia A. Addams nicht aus dem Superhelden-Genre stammt. Ähnlich ist da eigentlich nur Professor Moliarty, der vom Gegenspieler von Meisterdetektiv Sherlock Holmes inspiriert wurde.

Andere Figuren wie der Quackerjack (Joker), Professor Benjamin „Benni“ Buxbaum (Poison Ivy) oder Megavolt (Electro aus Spider-Man) sind wie Darkwing selbst eindeutig von Superhelden-Comics abgeschaut.

Habt ihr Darkwing Duck früher geguckt? Welche Figur hat euch dabei am besten gefallen?