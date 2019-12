Darwin Project - Battle Royale-Spiel erscheint auch für die PS4

Das Battle Royale-Spiel The Darwin Project wird Anfang 2020 auch für die PS4 erscheinen. Auf der Xbox One und dem PC ist der Titel bereits seit längerer Zeit in einer Early Access-Version verfügbar.

Im Januar 2020 soll dann der Startschuss für die Vollversion erfolgen. Dann auch für Sonys aktuelle Konsole, wie der aktuelle Announcement-Trailer zeigt.

Was ist The Darwin Project?

The Darwin Project ist ein Survival-Spiel im Zeichen der Hunger Games: In lebensfeindlichen Umgebungen darf am Ende nur noch ein Kämpfer stehen und für dieses Ziel ist jedes Mittel erlaubt.

Der asymmetrische Online-Actiontitel versetzt Spieler in die kanadischen Rocky Mountains. Dort nimmt man an einer Show teil, die Teilnehmer auf eine kommende Eiszeit vorbereiten soll. Die Kandidaten treten in einer Duellarena gegeneinander an und versuchen sich mit archaischen Waffen gegenseitig auszuschalten.