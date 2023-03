Das beste PS5-Spiel - Sony sagt: Dieser Titel ist bei PlayStation-Gamern die absolute Nr. 1

Sony hat in einer Umfrage das aktuell beliebteste PS5-Spiel bestimmen lassen.

Die PS5 ist nunmehr seit über zwei Jahren auf dem Markt, aber welches Spiel für die aktuelle Sony-Konsole kommt bislang am besten unter Spieler*innen an? Diese Frage hat Sony in der letzten Woche auf dem offiziellen PlayStation Blog in einer Umfrage mit dem Titel "The Players’ Choice: Best of PS5" gestellt. Jetzt sind die Ergebnisse und damit der große Gewinner bekannt.

Das beste PS5-Spiel - God of War Ragnarök

14:48 God of War Ragnarök - Test-Video: Dieses Meisterwerk hat nur eine alte Schwäche

Als großer Gewinner der PlayStation-Umfrage geht God of War Ragnarök vom Platz. Das ebenfalls für PS4 erhältliche Sequel zum 2018 erschienenen Reboot führt die Geschichte von Kratos und dessen Sohn Atreus fort, die sich durch den hohen Norden Midgards inmitten des Fimbulwinters kämpfen und sich dabei unter anderem mit Donnergott Thor anlegen.

In unserem GamePro-Test staubt Ragnarök eine starke Wertung von 93 Punkten ab und stellt sich als das fulminante Finale der Midgard-Saga heraus, das sich Fans erträumt haben.

Weitere Plätze:

Ragnarök mit bester Grafik: In der Sony-Umfrage gewinnt GoW Ragnarök übrigens nicht nur den Titel des bislang beliebtesten PS5-Spiels, sondern wird auch zum "Best PS5 Graphical Showcase", also dem PS5-Titel mit der besten Grafik gekürt.

Bestes Indie-Spiel auf PS5 und mehr

Als bestes PS5-Indie-Spiel gewinnt das Cyberpunk-Katzen-Abenteuer Stray. Auf den weiteren Plätzen folgen Hades, SIFU und Kena: Bridge of Spirits.

Beste DualSense-Nutzung: Und zu guter Letzt wurde im Zuge der Sony-Umfrage noch das Spiel mit der besten Einbindung des DualSense bestimmt. Diesen Titel nimmt Astro's Playroom mit nach Hause. Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök und Ratchet & Clank: Rift Apart folgen auf den Plätzen danach.

Welches PS5-Spiel ist bislang euer absoluter Favorit und warum?