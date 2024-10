Das geheime Nintendo Switch-Spiel, das nur 10.000 Leute spielen dürfen, wurde geleakt - es erinnert an Minecraft

Der Nintendo Playtest läuft noch bis zum 5. November.

Vor etwa zwei Wochen berichteten wir über einen mysteriösen Playtest für ein neues Nintendo Switch-Feature. Maximal 10.000 Personen konnten sich dafür anmelden, zu konkreten Details bewahrte Nintendo Stillschweigen. Doch wie es oft so ist, sind nun doch ein paar wenige Einzelheiten zum Playtest durchgesickert. Und die erstaunen.

Denn offenbar handelt es sich nicht "nur" um ein schnödes Switch Online-Feature, wie etwa eine neue Einstellungsmöglichkeit. Sondern um ein komplettes Spiel, das nun von den Probant*innen des Tests über knapp zwei Wochen ausprobiert werden kann.

Kooperative Planetenentwicklung

Was ist das für ein Spiel? X/Twitter-Nutzer Ethan_ThisGuy teilte auf der Plattform Bilder des Projekts. Diese wurden mittlerweile schon wieder einkassiert, trotzdem wurde der Beitrag mehrfach zitiert und ein paar Angaben zum Spiel geteilt – wie unter anderem von User OatmealDome:

"Bei der Playtest-Software handelt es sich um ein neues Spiel, bei dem man 'mit anderen zusammenarbeitet, um einen riesigen, ausgedehnten Planeten durch den Einsatz von Kreativität und gefarmten Ressourcen vollständig zu entwickeln'."

Ein konkreter Name für das Spiel wurde nicht genannt, uns erinnert das Konzept aber zumindest entfernt an die Pikmin-Titel – und natürlich an das Spiele-Phänomen Minecraft.

Wichtig: Hierbei handelt es sich um einen Playtest. Ob das auszuprobierende Spiel tatsächlich einmal das Licht der Welt erblickt, ist also alles andere als gesetzt, stattdessen könnte er wirklich einfach nur zu Testzwecken dienen.

Fingerzeig für die Switch 2?

Eine Komponente soll dabei offenbar besonders intensiv getestet werden. Denn der Tweet spricht auch davon, dass Nintendo mit dem Playtest "die Grenzen der Massen-Multiplayer-Funktionalität und des Gameplays auf ihren Servern testen" wolle.

Das könnte wiederum dafür sprechen, dass Nintendo zukünftig endlich auf dedizierte Server setzen könnte – und nicht mehr auf die fehleranfälligen Peer-to-Peer-Verbindungen wie in der aktuellen Switch-Generation.

Somit könnte der Online-Test tatsächlich ein Fingerzeig für die Zukunft sein – und dann speziell für nächste Konsole relevant werden.

Nintendo hat das neue System bislang noch nicht offiziell angekündigt, die Enthüllung soll bis spätestens Ende März 2025 erfolgen. Eventuell erfahren wir dann, ob das Playtest-Spiel tatsächlich als fester Titel eingeplant ist. Der Testzeitraum läuft noch bis Anfang November. Möglicherweise sickern bis dahin noch weitere Informationen durch.