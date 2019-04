Wer gestern auch nur eine Minute seiner wertvollen Zeit im Internet verbracht hat, ist wahrscheinlich auf ein Bild gestoßen, das im Bereich der Astronomie schlichtweg eine Sensation ist. Zum ersten Mal gibt es eine Aufnahme von einem Schwarzen Loch bzw. vom Glühen, das entsteht, wenn Materie absorbiert wird. Wie bei Großereignissen üblich, dauerte es nicht lange, bis im weltweiten Netz lustige Memes auftauchten. Speziell die Gaming-Community hat sich besonders viel Mühe für den ein oder anderen Lacher gegeben. Die besten haben wir für euch herausgesucht. Viel Spaß!

The photo of the black hole is blurry, but if you zoom and enhance then you can see its full destructive power pic.twitter.com/c1wPV0vmrC

Gemeint ist natürlich der "Red Ring of Death", den viele Xbox 360-Spieler noch bestens in Erinnerung haben. Blinkten beim Start der Konsole die drei roten Lichter, war es um die geliebte Konsole geschehen.

Die Reaper aus Mass Effect!? Das sieht für die Menschheit wahrlich nicht gut aus.

Today, the first ever photograph of a black hole was released to the astrophysical community (right). While the depiction of a black hole made in Super Mario Galaxy (left) 12 years ago does not entirely match up with the real black hole, the similarity is nevertheless remarkable. pic.twitter.com/WBxtdve8u5