Das wohl beste Fallout überhaupt jetzt gratis: Sichert euch das Spiel jetzt dank Amazon Prime mit allen DLCs

Fallout 3 ist der wohl beste Teil der Reihe.

Fallout ist dank der erfolgreichen Amazon-Serie zum Franchise gerade in aller Munde. Wer die alten Videospiele deshalb jetzt erstmalig oder gar erneut spielen will und Amazon Prime besitzt, sollte daher mal bei Prime Gaming vorbeischauen. Besitzt ihr ohnehin ein Abo, könnt ihr euch dort nun auch mit Fallout 3 den wohl besten Teil der Reihe für den PC sichern.

Fallout 3 GOTY lässt sich über Amazon Prime gratis abstauben

Genau genommen geht es um die Fallout 3: Game of the Year Edition. Die beinhaltet neben dem Basisspiel alle fünf erschienenen Erweiterungen:

Ab wann ist das Spiel verfügbar? ab heute, dem 9. Mai 2024

Wie kann ich Fallout 3 spielen? Sofern ihr ein kostenpflichtiges Amazon Prime-Abo besitzt, könnt ihr auch auf Prime Gaming zugreifen und den Titel über Amazon Luna spielen. Es gibt aber auch einen Code, den ihr im GOG-Launcher (Good Old Games) einlösen könnt, um dort die PC-Version herunterladen und behalten zu können.

Wie lange ist Fallout 3 GOTY bei Amazon Prime Gaming verfügbar? Ihr habt bis zum 10. Oktober 2024 Zeit, das Spiel darüber durchzuspielen bzw. euch den Code zu sichern.

Das erwartet euch in Fallout 3

5:09 Fallout History - Teil 4 - Fallout 3 (2008) - Teil 4 - Fallout 3 (2008)

Genre: Endzeit-Rollenspiel

Endzeit-Rollenspiel Erstveröffentlichung: 28. Oktober 2008 (PC-Basisspiel)

28. Oktober 2008 (PC-Basisspiel) USK: ab 18 Jahre

Darum geht's: Im ersten Fallout von Bethesda erkunden wir in der Ego- oder Third-Person-Perspektive die postapokalyptische Welt von Washington DC, um unseren Vater zu finden. Bevor wir uns aber in das gefährliche Ödland aufmachen, erleben wir unsere ersten Lebensjahre im sicheren Vault 101.

Während wir es dort mit anderen Bewohner*innen des Bunkers zu tun bekommen, erwarten uns außerhalb gefährliche Mutanten, Raider und andere Fieslinge. Gegen die können wir nicht nur Waffengewalt einsetzen, wir können uns auch aus Situationen rausreden oder heimlich vorgehen. Außerdem ist das Vault-Tec Assisted Targeting System (V.A.T.S.) wieder mit an Bord, wodurch wir zwischen Echtzeit- und rundenbasierten Kämpfen wechseln können.

Zusammen mit den fünf DLCs, haben wir also sowohl in den Vaults als auch in der rauen Außenwelt mehr als genug zu tun.

Mehr zum Thema Fallout 3 im Test - Review für Xbox 360 und PlayStation 3 von Bernd Fischer

Vor allem wenn ihr die Welt von Fallout 3 noch nicht erlebt habt, solltet ihr die Gelegenheit nutzen. Der dritte Teil zählt nämlich zu den besten der Reihe, wenn er nicht sogar DER Beste ist. Auf GamePro haben wir dem Titel damals ohne DLCs eine 92 gegeben (unseren Test findet ihr oben verlinkt).

Auf Metacritic kommt die PC-Version auf beeindruckende 91, die Xbox 360-Version wurde sogar mit einer 93 belohnt. Fallout 4 und Fallout: New Vegas kommen dagegen auf keine 90-Wertungen.