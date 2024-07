Fallout 3 sollte eigentlich ganz anders werden und Fans haben das gecancelte Original nachgebaut - jetzt könnt ihr es spielen

Fallout Yesterday: Van Buren kann jetzt als Fan-Mod für Fallout 2 installiert werden.

Was lange währt, wird endlich gut: Wir können jetzt endlich Fallout 3 spielen. Nein, wir spinnen nicht, keine Sorge, und wir wissen auch, dass Fallout 3 bereits existiert. Aber eben nicht in der Version, die Black Isle ursprünglich entwickeln wollte und die dann eingestampft wurde. Geplant war nämlich eigentlich ein waschechter 2D-Nachfolger zu Fallout 2, der auf dieselbe Perspektive setzt und Van Buren heißen sollte.

Jetzt gibt es eine Fan-Mod für Fallout 2, die genau dieses nie erschienene Spiel als Fallout Yesterday: Van Buren zurück bringt.

Ihr könnt "das richtige Fallout 3" jetzt endlich spielen, und zwar als Mod für Fallout 2

Darum geht's: Nach dem Erfolg von Fallout 2 waren Black Isle (Planescape Torment, Icewind Dale, Fallout 2) damit beschäftigt, einen würdigen Nachfolger namens Van Buren zusammenzubasteln.

Der beruhte auf vielen Ideen von Chris Avellone, der einige davon später mit Obsidian in Fallout New Vegas verwirklichen konnte. Aber Van Buren wurde zu Gunsten von Brotherhood of Steel leider nie veröffentlicht.

Bis jetzt: Einige Fans haben es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Missstand aus der Welt zu schaffen und das ursprünglich geplante Fallout 3 aus der Iso-Perspektive doch noch zu veröffentlichen. Wenn ihr also keine Lust habt, noch länger auf Fallout London zu warten und die 2D-Spiele eh viel lieber mochtet, hat jetzt eure Stunde geschlagen.

Ihr könnt euch die Fallout 2-Mod hier bei Nexud Mods herunterladen. Ihr habt es wahrscheinlich schon geahnt: Da Fallout 2 nie so richtig für die Konsolen erschienen ist und weil es Sony, Nintendo und mit Abstrichen auch Microsoft sowieso nicht so mit Mods haben, funktioniert das Ganze leider nur auf dem PC. Dort könnt ihr euch dafür dann aber so richtig austoben.

Was steckt drin? Ein komplettes Spiel, das mit stolzen 5GB zu Buche schlägt. Die Mod bietet all das, was sich über Van Buren herausfinden lässt. Und das ist eine ganze Menge: Ein komplettes Design-Dokument zu dem Spiel mit über 700 Seiten existiert irgendwo da draußen.

Laut der Mod-Beschreibung haben wir es hier mit dem größten Fallout-Game ever zu tun. Es ist komplett kostenlos und läuft in der Fallout 2-Engine. Ihr spielt einen Gefangenen als Hauptfigur, der ausgebüxt ist und von Roboter-Wächtern verfolgt wird.

"Das Spiel bietet mehrere Rassen, Hunderte neuer Traits und Perks, Items, Waffen, Gameplay-Erweiterungen, Dutzende neue Locations, 7 verschiedene Vehikel, neue Companions... Es ist aktuell möglich, die Hauptgeschichte mit einem spezifischen Charakter-Build zu beenden, der sich auf Wissenschaft und Reparieren fokussiert."

Und sonst so bei Fallout? Dank der Amazon-Verfilmung von Fallout als Serie erfreut sich das Franchise aktuell wieder größter Beliebtheit. Das bedeutet, dass nicht nur Fallout 4 endlich sein PS5-Update bekommen hat, sondern auch, dass Fallout 76 noch mehr neue Inhalte erhält. Außerdem steht die Fan-Mod Fallout London vor der Tür und die Fallout-Serie soll natürlich auch noch eine zweite Staffel bekommen.

Wie findet ihr die Mod und habt ihr jetzt Lust bekommen, das alte, ursprünglich geplante 2D-Fallout 3 zu zocken?