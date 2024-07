Fallout-Fan baut Megaton aus Fallout 3 nach und es sieht einfach nur fantastisch aus

Die Fallout 3-Stadt Megaton City heißt so, weil in ihr eine noch nicht hochgegangene Atombombe angebetet wird.

Es gibt zwar seit Jahren keine neuen Fallout-Spiele, aber die Marke erfreut sich vor allem dank der in diesem Jahr erschienenen Amazon-Serie trotzdem großer Beliebtheit. Fans wie diesem hier dürfte das relativ egal sein: Er bastelt schon seit Ewigkeiten regelmäßig an wirklich coolen Miniaturen aus der Fallout-Welt.

Die erinnern nicht von ungefähr an Modellbauten, die wir sonst zum Beispiel von Warhammer oder anderen Tabletop-Spielen kennen. Das neueste Projekt ist Megaton City, aber da gibt es noch viel mehr.

Sieht unglaublich cool aus: Fallou-Fan baut Megaton, Red Rocket Station, Diamond City und mehr nach

Darum geht's: Fallout steckt nicht nur voller kurioser Figuren und Gegner, sondern hat natürlich auch ordentlich was zu bieten, wenn es um die Locations geht. Einige davon haben zu recht Kultstatus erlangt und da liegt es für echte Fans, die gleichzeitig auch ein Händchen für den Modellbau haben, natürlich nahe, sie in echt zusammenzubasteln.

So sieht Megaton City als Miniatur aus: Das neueste Projekt von Redditor CraftyRic könnt ihr euch in folgendem, kurzen Video ansehen. Das Ganze ist bereits mehr oder weniger fertig, das hier soll aber nur ein erster Blick auf das Modell sein. In einem kommenden Video und auf einzelnen Fotos werden die Details noch genauer gezeigt.

Das sieht wirklich überragend cool aus und dementsprechend sind auch die Personen in den Kommentaren unter dem Video völlig aus dem Häuschen. Die einzige Kritik, die ab und zu laut wird, ist eben die, dass das Video nur so kurz ist und die vielen, kleinen Details nicht noch eingehender und aus der Nähe zeigt. Aber das soll zum Glück noch kommen.

Das war noch nicht alles: CraftyRic betreibt sein Hobby schon eine ganze Weile und hat bisher nicht nur Megaton nachgebaut. Es handelt sich dabei zwar um sein aktuellstes Projekt, aber der Modellbauer hat beispielsweise auch schon die Red Rocket Station oder Diamond City nachgebaut. Beide Miniaturwelten können sich natürlich ebenfalls sehen lassen.

Das ist Red Rocket Station:

Wie die Station entstanden ist, könnt ihr euch in einem zugehörigen Video auf YouTube ansehen. Dabvei stechen vor allem die unzähligen Details ins Auge. Wie lange CraftyRic an dem Diorama gearbeitet hat, kann er nicht sagen und Zeit zum Spielen mit seinen Modellbauten habe er auch nicht. Er sei aber durchaus glücklich damit, sie einfach nur zu bauen.

Hier könnt ihr euch Diamond City ansehen:

Auch hier kommt die Detailverliebtheit des Bastlers natürlich voll zum Tragen und es ist eine wahre Freude, sich das alles ganz in Ruhe anzuschauen.

Ihr wollt noch mehr Fallout? Kein Problem: Eine zweite Staffel der Amazon-Verfilmung von Fallout als Serie befindet sich in der Entwicklung und könnte vielleicht schon nächstes Jahr erscheinen. Außerdem bekommt Fallout 76 jetzt wieder mehr neue Inhalte, ebenfalls 2025 dürfen wir zum Beispiel sogar als Ghul spielen. Last but not least könnt ihr euch hoffentlich schon bald endlich die Fallout 4-Fanmod Fallout London herunterladen.

Wie gefallen euch die Miniatur-Dioramen dieses Fallout-Fans? Welche Location würdet ihr als erstes nachbauen?