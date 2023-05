Days of Play 2023: Diese Angebote für PS5, PS4, Playstation Plus mitsamt Games und Guthaben könnt ihr erwarten

PlayStation 5? PSN Guthaben? Playstation Spiele? Das alles erwartet euch bei den Days of Play 2023.

Am 02. Juni um 00:01 Uhr starten die Days of Play 2023. Bis zum 12. Juni um 23:59 Uhr erwarten euch zahlreiche Angebote aus dem Hause Sony: PlayStation 5, PlayStation-Spiele, Zubehör und vieles mehr.

Hier möchten wir euch einen Überblick über mögliche Angebote geben und euch zusammenfassen, was euch bei den Days of Play erwartet.

Super günstig: PlayStation Plus

Während des Zeitraums der Days of Play könnt ihr eure PlayStation Plus-Mitgliedschaften erneuern oder verlängern und das zu einem reduzierten Preis. Mit dem Abonnement erhaltet ihr Zugriff auf einer Auswahl an kostenlosen Spielen, die sich jeden Monat ändern. Alle 12-Monate-Abonnements sind ab Freitag, dem 02. Juni, mit einem Rabatt in Höhe von 25% verfügbar.

Essential-Tarif für 44,99€ (UVP: 59,99€)

für 44,99€ (UVP: 59,99€) Extra-Stufe für 74,99€ (UVP: 99,99€)

für 74,99€ (UVP: 99,99€) Premium-Stufe für 89,99€ (UVP: 119,99€)

Das lohnt sich: 25% Rabatt auf diverse PlayStation Plus-Abonnements!

Wenn ihr bereits ein PlayStation Plus-Abo besitzt, könnt ihr dieses auch ganz bequem auf den nächsthöheren Tarif mit 25% Rabatt upgraden. Das Beste hierbei ist, dass aktuelle PlayStation Plus Essential- und Extra-Mitglieder außerdem 25% Rabatt auf eine ein-, drei- oder zwölfmonatige Mitgliedschaft erhalten, wenn der Tarif auf die Extra- oder Premium-Stufe erhöht wird.

Falls ihr also schon länger überlegt habt, euer PlayStation-Plus-Abonnement auf die nächste Stufe zu heben, wäre bei den Days of Play der ideale Zeitpunkt dafür.

Playstation 5: Spiele, Zubehör und vieles mehr!

Eins steht schon einmal fest, ab dem 02. Juni erwarten euch einige Angebote rund um die PlayStation. PlayStation 5, PlayStation 4 sowie dazugehörige Spiele und Zubehör werden reduziert sein. Bei solchen Rabatten ist es gut möglich, dass die Produkte schnell ausverkauft sein werden.

Damit ihr nichts verpasst, solltet ihr also bei folgenden Shops vorbeischauen. Wir werden den Artikel aber natürlich updaten, sobald mehrere Informationen verfügbar sein werden.