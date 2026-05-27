Days of Play im PS Store: Die große Aktion mit bis zu 95% Rabatt ist da und eins der bislang besten Spiele des Jahres gibt's jetzt schon reduziert

Wir verraten euch, welche ganz aktuellen Spiele ihr so günstig wie bisher noch nie bekommt und geben euch noch einen Tipp für ein Spiel mit 95% Rabatt.

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Samara Summer
27.05.2026 | 12:12 Uhr

Das neue Resi ist jetzt schon reduziert. Das neue Resi ist jetzt schon reduziert.

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Die Days of Play sind gestern Nacht bei Sony gestartet und umfassen wie gewohnt neben weiteren Aktionen auch zahlreiche Angebote im PS Store. Vor allem bei neuen Spiele-Hits, die erst dieses oder im letzten Jahr erschienen sind, könnt ihr jetzt sparen. Wir haben einige gute Tipps für euch.

  • Wie lange läuft der Sale? Die Angebote sind bis zum 11. Juni um 00:59 Uhr gültig.

Jede Menge Highlights mit den bisher größten Rabatten

Die aktuelleren Spiele-Hits gibt's natürlich noch nicht mit den ganz dicken Rabatten von bis zu 95%, aber trotzdem sind einige jetzt so günstig wie noch nie. Hier ein paar Beispiele:

Horror-Hit aus dem Februar jetzt schon günstig nachholen

Video starten 15:34 Resident Evil Requiem im Video-Test

Ganz besonders ans Herz legen können wir euch den zuletzt erschienenen Teil der Resident Evil-Reihe, ganz egal, ob ihr Fans der Marke seid oder ganz frisch einsteigen wollt. Auf Metacritic erreichte der Titel eine stolze 89 und auch Tester Dennis hatte richtig viel Spaß.

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Im 9. Teil der Hauptreihe spielt ihr die neue Protagonistin Grace, die es an den Ort zurück verschlägt, an dem ihre Mutter ermordet wurde. Abgelöst wird sie aber immer wieder in deutlich actionreicheren Passagen von Serien-Veteran Leon, der sich mit ganz eigenen Problemen herumschlägt.

Resident Evil Requiem dürfte vor allem dann etwas für euch sein, wenn ihr überdrehten Horror sucht. Wollt ihr stattdessen eine tiefgründige Story und langsamen Grusel, der unter die Haut geht, werdet ihr vermutlich nicht glücklich mit dem Spiel. Aber Vorsicht: Ein bisschen Horror-fest solltet ihr speziell für die Grace-Abschnitte schon sein.

Noch zu teuer? Ein Spiel mit 95% Rabatt stellen wir euch auf der nächsten Seite vor.

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