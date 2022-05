In den Days of Play Sales bei MediaMarkt und bei Saturn könnt ihr gerade eine ganze Reihe großer PS4-Hits für jeweils 9,99€ bekommen. Die Angebote gelten theoretisch noch bis zum Ende der Aktionen am 8. Juni, in der Praxis könnten sie aber schon deutlich früher ausverkauft sein. Hier die Übersicht:

Bei MediaMarkt und Saturn fallen in der Regel Versandkosten von 2,99 Euro an, bei erst ab 18 freigegebenen Spielen (unter den genannten sind das The Last of Us, Until Dawn, God of War und God of War 3) sind es sogar 4,99 Euro. Diese Kosten könnt ihr vermeiden, wenn ihr die Spiele zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und sie dort selbst abholt.

Zumindest drei der genannten Spiele könnt ihr übrigens auch bei Amazon für 9,99€ bekommen, die anderen Titel sind dort hingegen deutlich teurer.

Im Fall von Until Dawn zahlt ihr aber auch bei Amazon 5€ für den Versand. Falls ihr dazu bereit seid, auch etwas mehr als 9,99€ zu bezahlen, solltet ihr euch unsere Liste mit den 10 besten Spiele-Deals der Days of Play ansehen. In dieser findet ihr auch aktuellere Titel sowie exklusive PS5-Spiele:

Mehr zum Thema Days of Play 2022: Die 10 besten Spiele-Deals für PS4 & PS5 [Anzeige]

PS5-Controller für 49,99€ und mehr

Zu den Days of Play gibt es noch sehr viele weitere Spiele, aber auch Zubehör für PS4 und PS5 günstiger. Beispielsweise kostet der Sony DualSense PS5-Controller in verschiedenen Farben nur noch 49,99€, und zwar nicht nur bei MediaMarkt und Saturn, sondern auch bei Amazon und Otto, wo ebenfalls Days of Play Sales laufen. Die Aktionen findet ihr hier: