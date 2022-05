Dank Sonys Days of Play, die heute gestartet wurden, gibt es gerade in verschiedenen Shops jede Menge PS4- und PS5-Spiele günstiger. Wir haben uns durch die Sales von MediaMarkt, Saturn und Amazon gewühlt und euch die zehn unserer Meinung nach besten Angebote herausgesucht:

Far Cry 6 (PS4 oder PS5) für 29,99€

Ubisofts jüngster Open-World-Shooter mag keinen Innovationspreis gewinnen, aber eine Menge Spaß macht der Kampf gegen den von Giancarlo Esposito gespielten Diktator auf einer an Kuba angelehnten Insel trotzdem. Bei Saturn und MediaMarkt zahlt ihr nur noch 29,99€, bei Amazon bekommt ihr für zwei Euro mehr die Limited Edition mit dem exklusiven Dschungel-Expedition-Paket.

The Last of Us 2 (PS4) für 12,99€

Neben Uncharted 4 und God of War dürfte The Last of Us Part 2 wohl de PS4-Titel mit der höchsten Produktionsqualität sein. Schon allein aufgrund der hervorragenden Inszenierung sollte man das Actionspiel unbedingt mal gespielt haben, das tolle Artdesign und die atmosphärische Endzeit-Spielwelt kommen noch dazu. Spielerisch wird eine zwar nicht neue, aber gut funktionierende Mischung aus Erkundung, Action und Schleichen geboten.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5) für 19,99€

Mit der Uncharted Legacy of Thieves Edition bekommt ihr die beiden PS4-Hits Uncharted 4 und Uncharted: The Lost Legacy in einer neuen, für die PS5 verbesserten Version. Während in Uncharted 4 die Geschichte rund um Nathan Drake ein befriedigendes Ende findet, übernehmen wir in The Lost Legacy die Rollen der beiden schon aus früheren Teilen bekannten Abenteurerinnen Chloe Frazer und Nadine Ross.

Ghostwire Tokyo (PS5) für 24,99€

Ghostwire Tokyo ist erst vor zwei Monaten erschienen und schon jetzt stark im Preis gefallen. Im GamePro-Test haben uns die Dämonenjagd im postapokalyptischen Tokyo und das Verschießen von Zaubern mit den bloßen Händen in den ersten Spielstunden viel Spaß gemacht. Leider nutzt sich das Spielprinzip schnell ab, zum Preis von nur noch 24,99€ lässt sich das aber natürlich schon viel leichter verkraften als zum Vollpreis.

Deathloop (PS5) für 16,99€

Der First Person Shooter Deathloop hat in unserem GamePro-Test satte 90 Punkte abgeräumt. Das hat er zum einem dem hervorragenden Artdesign und der stimmungsvollen Spielwelt, zum anderen seiner kreativen Zeitreisemechanik zu verdanken. Wir sind auf einer Insel in einer Zeitschleife gefangen, aus der wir nur entkommen, wenn wir acht bestimmte Personen töten. Diese müssen wir aber erst mal finden und dann einen Plan schmieden, wie wir sie am besten erledigen.

God of War (PS4) für 9,99€

God of War ist einer der größten Exklusivhits der PS4-Generation. Die Reise durch die abwechslungsreichen und fantastischen Welten der nordischen Mythologie ist nicht nur technisch, sondern auch erzählerisch durch seine glaubhafte und entwicklungsreiche Vater-Sohn-Beziehung ein Meilenstein. Dazu kommt noch, dass auch das Gameplay durch die spannenden und spektakulären Kämpfe überzeugen kann.

Cyberpunk 2077 (PS4, PS5) für 22,99€

Cyberpunk 2077 war zum Release von Bugs und technischen Problemen verseucht, mittlerweile ist es aber in einem sehr viel besseren Zustand. Das gilt insbesondere dann, wenn ihr es in der Anfang des Jahres erschienenen PS5-Version spielt. Aufgrund seiner fesselnden dystopischen Spielwelt, seiner vielen spannenden und erwachsenen Geschichten und seiner skurrilen Charaktere sollte man das düstere Action-Rollenspiel auf jeden Fall mal erlebt haben.

Uncharted: The Nathan Drake Collection (PS4) für 9,99€

Mit der Nathan Drake Collection bekommt ihr die ersten drei Teile der Uncharted-Reihe, die ursprünglich noch für PS3 erschienen sind, in einer an die grafischen Möglichkeiten der PS4 angepassten und mit einer verbesserten Steuerung ausgestatteten Form. Die Action-Adventures gehören zu den Klassikern ihres Genres und sind ein Muss für all jene, die gern auf Schatzsuche gehen und Abenteuer im Indiana-Jones-Stil erleben möchten.

Elex 2 (PS4 oder PS5) für 24,99€

Das im Frühjahr 2022 erschienene Rollenspiel Elex 2 ist neben Hits wie Elden Ring und Horizon: Forbidden West ein wenig untergegangen, was wohl auch den schnellen Preisverfall erklärt. Im Vergleich zum Vorgänger hat sich nicht viel geändert, außer das Elex 2 noch umfangreicher und zumindest ein bisschen hübscher ist. Wegen der Grafik braucht man das RPG trotzdem nicht zu kaufen, aber die Erkundung der Spielwelt macht nach wie vor viel Spaß.

Sackboy: A Big Adventure (PS4 oder PS5) für 19,99€

Das PlayStation-exklusive Jump&Run Sackboy hat uns im GamePro-Test nicht zuletzt aufgrund seiner Präsentation überzeugt. Damit meinen wir nicht nur die hübsche Grafik, die kreativ designten Spielwelten und natürlich den niedlichen Protagonisten, sondern auch den hervorragenden Soundtrack. Aber auch spielerisch hat Sackboy mit seinem vielfältigen Moveset und seiner präzisen Steuerung einiges zu bieten. Ein dicker Pluspunkt ist zudem der Couch-Koop.

Neben den Retail-Versionen bekommt ihr natürlich auch jede Menge PS4- und PS5- Spiele als Download günstiger, im PlayStation Store gibt es mehr als 600 Sonderangebote. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

