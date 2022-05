Noch bis zum 8. Juni laufen bei verschiedenen Händlern die großen Days of Play Sales, in denen ihr viele günstige Angebote für PS4 und PS5 bekommt. Neben vielen Spielen gibt es auch Zubehör günstiger, beispielsweise den Sony DualSense PS5-Controller, der nur noch 49,99€ kostet. Aber auch das kabellose Sony Pulse 3D PS5-Headset gibt es im Angebot. Am günstigsten ist Otto mit 79€ (UVP: 99,99€), aber Konkurrenten wie Amazon und MediaMarkt folgen nur knapp dahinter.

Angesichts dessen, dass das Sony Pulse 3D lange Zeit fast so schlecht zu bekommen war wie die PS5 selbst, sind das ziemlich gute Preise. Bei allen vier Händlern gilt das Angebot sowohl für die weiße als auch für die schwarze Version. Während die anderen drei versandkostenfrei liefern, fallen bei Otto 2,95€ an. Allerdings könnt ihr hier 10€ extra sparen, wenn ihr seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bestellt habt und den Code verwendet, den ihr auf der Hauptseite unter „10€ für Neukund*innen“ findet.

Die Übersicht über alle Angebote in den Days of Play Sales der vier Händler findet ihr hier:

Wie gut ist das Sony Pulse 3D PS5-Headset?

Das Sony Pulse 3D Wireless Headset wurde zwar laut Sony speziell für PS5 und deren Raumklang durch 3D Audio entwickelt, ist aber durch den USB-Stecker auch mit PS4 und PC kompatibel. Interessant ist es nicht zuletzt durch seinen für ein kabelloses Gaming-Headset relativ günstigen Preis und seinen trotzdem recht guten Klang. Außerdem verfügt es im Gegensatz zu den meisten PS5-Headsets von Drittherstellern über einen Regler für die Game-Chat-Balance direkt am Hörer.

Die beiden Mikrofone sind in die Hörer integriert und geben Sprache klar und gut verständlich wieder. Mit den Galgenmikrofonen teurerer Wireless Headsets können sie allerdings nicht mithalten. Außerdem ist die Akkulaufzeit mit circa 12 Stunden eher mäßig. Mehr über das Sony Pulse 3D PS5-Headset und wie es sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, erfahrt ihr hier:

