DCP 2020 - Alle Gewinner in der Übersicht

Am Abend des 27. April 2020 wurden in Berlin im Rahmen eines Livestreams feierlich die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises verliehen. Barbara Schöneberger und Nino Kerl führten durch die Zeremonie, die aufgrund der Coronokrise per Stream stattfand und im Laufe derer im Laufe des Abends die Sieger in 16 Kategorien gekürt wurden. Alle davon findet ihr ihr unten aufgelistet.

Hinweis: Die Sieger wurden in einem zweistufigen Jury-Verfahren ermittelt. Zu dieser Jury gehörte auch Head of Gamepro.de Rae Grimm. Darüber hinaus war Webedia Deutschland Medienpartner des DCP.

Die Sieger des DCP 2020

Bestes Deutsches Spiel

Anno 1800

Sea of Solitude

Through the Darkest of Times

Sieger: Anno 1800

Bestes Familienspiel

Lost Ember

Through the Darkest of Times

Tilt Pack

Sieger: Tilt Pack

Nachwuchspreis: Bestes Debüt

Avorion

Lonely Mountains: Downhill

The Longing

Sieger: The Longing

Nachwuchspreis: Bester Prototyp

Couch Monsters

Echoes of Etrya

Prim

Sonority

Wild Woods

Sieger: Couch Monsters

Beste Innovation und Technologie

Blautopf VR

Lonely Mountains: Downhill

Pingunauten Trainer

Sieger: Lonely Mountains: Downhill

Beste Spielwelt und Ästhetik

Lost Ember

Sea of Solitude

The Longing

Sieger: Sea of Solitude

Bestes Gamedesign

Anno 1800

Spellforce 3: Soul Harvest

The Surge 2

Sieger: Anno 1800

Bestes Serious Game

Kleine Löschmeister

Tapestories

Through the Darkest of Times

Sieger: Through the Darkest of Times

Bestes Mobiles Spiel

Arbo

Song of Bloom

Stranded Sails

Sieger: Song of Bloom

Bestes Expertenspiel

Anno 1800

Avorion

The Longing

Sieger: Avorion

Bestes Internationales Spiel

Apex Legends

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Outer Worlds

Sieger: Star Wars Jedi: Fallen Order

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel

Apex Legends

Dreams

Unrailed!

Sieger: Apex Legends

Spielerin/Spieler des Jahres

Gob b

GameTube

MoAuba

Sieger: Gob b

Bestes Studio

Decks 13

Mooneye Studios

Yager Development

Sieger: Yager Development

Sonderpreis der Jury

Sieger: Foldit

Publikumspreis

Sieger: The Witcher 3: Wild Hunt (Switch)

Was ist der Deutsche Computerspielpreis?

Der DCP ist der wichtigste Preis für die deutsche Spieleindustrie, erstmals wurde er im Jahr 2009 verliehen. Die Bundesrepublik Deutschland (genauer gesagt das Staatsministerium für Digitalisierung sowie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) zeichnet damit in Zusammenarbeit mit dem Verband der deutschen Games-Branche (game) die besten hierzulande entwickelten Computer- und Videospiele aus.