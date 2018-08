Dead or Alive 6 - Team Ninja deutet Enthüllung von zwei Kämpfern auf der Gamescom an

Kurz vor der E3 im Juni hat Team Ninja das Fighting Game Dead or Alive 6 angekündigt und neben regelmäßig durchsickernden Informationen erfahren wir nun auch nach und nach, welche Kämpfer im Roster des Spiels vertreten sind. Bislang ist bekannt, dass sich Diego, Hayabusa, Hayate, Helena, Jann Lee, Kasumi, Rig und Zack ein Stelldichein geben werden.

Nun hat Team Ninja hat einen Tweet abgesetzt, der ganz klar darauf hindeutet, dass auf der Gamescom in Köln zwei weitere Kämpfer enthüllt werden.

Thank you everyone for tuning in to our DOA EVO showdown. Make sure to follow us here so you don't miss our festivities at Gamescom. Thanks again and we hope you enjoyed the show! #DOA6 #DOA5LR #DOAFamily pic.twitter.com/7JMcLY7etP