Jetzt wird’s gruslig! Schnappt euch das Dead Space Remake für eure PS5 und Xbox Series X mit 20% Rabatt bei Amazon

Da kommt man aus einem sonnigen Resident Evil 4 Remake Wochenende in den Montag und schon ist das Wetter mal wieder düster. Mit all dem Regen und der Dunkelheit draußen kommt bei mir ganz viel Lust auf Horror auf.

Falls es euch genauso geht wie mir, solltet ihr jetzt bei Amazon zuschlagen. Aktuell könnt ihr euch das ikonische Horror-Abenteuer im Weltall mit 20% Rabatt gönnen. Das Dead Space Remake kostet euch für die PS5 und Xbox Series X somit nur 52,99€ statt der ursprünglichen 67,22€.

Die Story von Dead Space

Das ursprünglich 2008 erschienene Dead Space hat Anfang diesen Jahres endlich ein Remake erhalten, auf das Fans schon länger sehnsüchtig gewartet haben.

Umso schöner also, dass es jetzt endlich ein Remake gibt, das die alte Story in schöner neuer Grafik zeigt. Ihr schlüpft hier erneut in die Haut des Ingenieurs Isaac Clarke, der Teil eines kleinen Erkundungs-Teams ist. Gemeinsam macht ihr euch mit diesem auf den Weg zum Raumschiff USG Ishimura, mit der in letzter Zeit keine Kommunikation mehr möglich war.

Kaum seid ihr auf dem Schiff angekommen, müsst ihr zu eurem Schrecken herausfinden, dass auf der Ishimura eine mysteriöse Krankheit ausgebrochen ist. Diese hat dazu geführt, dass der Großteil der Crew sich in blutrünstige Monster verwandelt hat.

Schnell seid ihr einer der einzigen Überlebenden und macht es euch zur Aufgabe, eure vermisste Freundin Nicole zu finden. Sie war auf der Ishimura als Ärztin eingeteilt. In insgesamt zwölf Kapiteln könnt ihr nun die Geschichte rund um das Raumschiff Ishimura verfolgen. Auf eurem Weg trefft ihr verschiedene Charaktere und seid mit teils sehr interessanten Themen konfrontiert. Es werden zum Beispiel Experimente an Menschen und fanatische Religionen thematisiert.

Im Bezug zur Story kommt es auch zu einigen wesentlichen Änderungen. So hat der Protagonist Isaac nun endlich eine Stimme erhalten. Im Original war dieser noch stumm. Durch diese Änderung wirkt er aber um einiges lebendiger und auch allgemein macht das die Geschichte stimmiger.

Das Dead Space Remake auf der PS5 und Xbox Series X

Im Remake wurden auch einige andere Features überarbeitet. Unter anderem zum Beispiel folgende:

Besondere Waffen: Isaac muss diese nicht mehr im Shop kaufen, sondern findet sie im Laufe der Geschichte im Raumschiff verteilt. Die Waffeneigenschaften wurden aber auch allgemein für das Remake überarbeitet.

Isaac muss diese nicht mehr im Shop kaufen, sondern findet sie im Laufe der Geschichte im Raumschiff verteilt. Die Waffeneigenschaften wurden aber auch allgemein für das Remake überarbeitet. Komfort: Die Upgrades auf der Karte können jederzeit neu platziert werden. Das ging früher nur durch In-game Bezahlung.

Die Upgrades auf der Karte können jederzeit neu platziert werden. Das ging früher nur durch In-game Bezahlung. Überarbeitete Ishimura: Teilweise wurde das Layout des Raumschiffes komplett überarbeitet. Das gilt auch für einzelne Passagen.

Teilweise wurde das Layout des Raumschiffes komplett überarbeitet. Das gilt auch für einzelne Passagen. Minirätsel: Nicht nur diese sondern auch bestimmte Schalteraufgaben wurden überarbeitet und angepasst.

Nicht nur diese sondern auch bestimmte Schalteraufgaben wurden überarbeitet und angepasst. Neue Nebenmissionen: Mit diesen könnt ihr noch mehr von der Story des Raumschiffs erfahren.

Dead Space ist ein Spiel mit hohem Kult-Faktor. Falls ihr euch also wie ich zu den Horror-Liebhabern zählt, solltet ihr definitiv mal reinschauen.

