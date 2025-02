Death Note-Fan entfernt die inneren Monologe der Hauptfiguren und das verändert die komplette Stimmung des Animes

Death Note ohne innere Monologe ist deutlich stiller. (Bild: © Tsugumi Ōba / Madhouse)

Death Note dürfte für viele deutschsprachige Anime-Fans der Einstieg ins Medium gewesen sein – zumindest, wenn wir das lineare Fernsehen außer Acht lassen. Nach dem klassischen Nachmittagsprogramm auf RTL ZWEI zeigte der Anime eine erwachsene und packende Handlung mit gelungener deutscher Synchro.

Wie sehr Death Note dabei von seinen inneren Monologen getragen wird, beweist ein Anime-Fan in einem unterhaltsamen Video.

So klingt Death Note ohne innere Monologe

Der YouTube-User BluebsTopCat hat sich einen Spaß daraus gemacht, die inneren Monologe in einer Unterhaltung zwischen den Hauptcharakteren Light Yagami und L Lawliet herauszuschneiden. Das Ergebnis seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Darum geht’s in der Szene: Der Privatdetektiv L arbeitet mit Light zusammen, um mit ihrem gemeinsamen Intellekt den Massenmörder Kira zu stellen. Gleichzeitig verdächtigt L Light – völlig zurecht. Deswegen prüft er ihn mehrfach wie in der vorliegenden Szene.

L gibt Light polizeiliche Akten zur Einsicht, um zu testen, wie er sie entschlüsseln würde. Das ist Light wiederum klar, weswegen er lange überlegt, was er am besten sagt, um den Verdacht von sich zu lenken.

Im Video könnt ihr seine gründlich überlegten Antworten hören, jedoch nicht den Gedankenprozess dahinter. Der macht die gesamte Szene deutlich komplexer und interessanter.

Katz-und-Maus-Spiel mit Köpfchen

Genau diese Jagd zwischen Light und L beziehungsweise dem Gesetz macht den Charme des Animes aus. Äußerlich mag manchmal zwar nicht viel passieren, jedoch sind die Gedankengänge insbesondere von L und Light so spannend, dass sie das Publikum regelrecht zum Mitfiebern bringen und damit auch die Beliebtheit von Death Note erklären.

Werden diese spannenden inneren Monologe wie etwa im YouTube-Video ausgelassen, verändert sich direkt die gesamte Stimmung des Animes. Es spielt sich nicht mehr der spannende Krimi auf dem Bildschirm ab, sondern zwei junge Männer sitzen sich größtenteils still gegenüber.

Eine Situation, die im Kontext des echten Lebens wohl recht merkwürdig wäre.

2:30 Death Note Killer Within enthüllt - Neues Spiel zum packenden Anime erscheint schon in wenigen Tagen

Autoplay

Death Note galt für lange Zeit als der Anime, den sich Neulinge des Mediums am besten als Erstes anschauen sollten. Die ernsthafte Thematik mit Schauplatz in der realen Welt sowie die spannende Krimi-Geschichte spricht ein breites Publikum an.

Mittlerweile sind so viele Animes erschienen, die interessante Geschichten erzählen und die nicht von den klassischen Klischees der Branche geplagt werden, sodass Death Note nicht mehr die selbstverständliche Empfehlung wie früher ist. Ein Blick in das spannende Werk lohnt sich aber auch heute – vor allem, wenn ihr Death Note bisher verschlafen habt!

Fallen euch weitere Animes ein, die ohne innere Monologe echt schräg aussehen würden?