Das neue Death Note-Spiel erinnert an Among Us und ihr es ab sofort kostenlos mit PS Plus zocken

Kira und Light messen sich erneut in einem intellektuellen Kampf. (Bild: © Bandai Namco / Shueisha, Tsugumi Ohba und Takeshi Obata)

Bandai Namco kündigte am 30. Oktober 2024 überraschend ein Spiel zur beliebten Manga- und Anime-Reihe Death Note an. Bei Death Note: Killer Within handelt es sich aber nicht wieder um einen Arena-Fighter, sondern ein Spiel à la Among Us, das dazu auch noch direkt im PS Plus-Katalog auf der PlayStation landet.

2:30 Death Note Killer Within enthüllt - Neues Spiel zum packenden Anime erscheint schon in wenigen Tagen

Release - Ab wann ist das Death Note-Spiel in PS Plus spielbar?

Bandai Namco gab im ersten Trailer den 5. November 2024 als das Erscheinungsdatum an. Am selben Tag wird es auch als Teil des Essential-Lineups für November zu PS Plus hinzugefügt. Wer eine PS Plus-Mitgliedschaft – egal ob Essential, Extra oder Premium – hat, kann das Death Note-Spiel ab dem Tag ohne weitere Kosten seiner PlayStation-Bibliothek hinzufügen und es spielen.

Abseits von PS5 und PS4 erscheint “Death Note: Killer Within” zur gleichen Zeit auch auf Steam.

Was ist Death Note: Killer Within?

Death Note: Killer Within ist ein Online-Mehrspieler-Deduktionsspiel mit bis zu 10 Spieler*innen, die in die Rollen von Light und Kira und ihren Helfer*innen schlüpfen. Es ähnelt von der Spielmechanik her Among Us, in dem es darum geht, die Mitspieler und Mitspielerinnen in die Irre zu führen, um am Ende als Sieger aus der Runde herauszugehen.

Zu Beginn eines Matches haben wir die Möglichkeit, eine von vier vorgegebenen Rollen zu wählen: Kira, Kira-Anhänger*in, L oder Ermittler*in. Danach gibt es eine Aufteilung in zwei Teams, abhängig davon, welche Rolle wir ausgewählt haben.

Entsprechend unserer Rolle müssen wir entweder Kira finden und ihn festnehmen oder L eliminieren. Genau wie bei Among Us gilt es Aufgaben zu erledigen und Hinweise zu finden, um am Ende der Runde darüber zu diskutieren, wer sich unter den Spieler*innen verdächtig verhalten hat.

Das aus der Serie bekannte Death Note (ein Notizbuch, das jeden tötet, dessen Name eingetragen wird) kommt dabei ebenfalls zum Einsatz.

Death Note: Killer Within ist also genau genommen eine Anime-Version des beliebten Online-Mehrspieler-Deduktionsspiels Among Us.

Wie ist eure Meinung zu einem Anime-Among Us und werdet ihr das neue Death Note-Spiel holen?