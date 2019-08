Am Montag hat Hideo Kojima während der Opening Night Live-Show auf der gamescom in Köln neue Trailer und Infos zu Death Stranding verraten. Außerdem gab es am Sony-Stand auf der Messe noch ein paar Info-Häppchen mehr, von denen wir euch natürlich berichten.

Unser Live-Stream zu Death Stranding:

Wann? 22. August, 14:30 bis 15:00 Uhr

22. August, 14:30 bis 15:00 Uhr Wo? Auf unserem MAX-Kanal bei Twitch

Auf unserem MAX-Kanal bei Twitch Was? Alle Infos & News zu Death Stranding, inkl. Gameplay

Wir streamen für euch live vor Ort und sprechen über das neue Werk des gefeierten Metal Gear-Schöpfers. Außerdem haben wir in Köln Hideo Kojima interviewt und zeigen euch, was er uns verraten hat. Und es gibt einiges zu erzählen, schließlich hat das gezeigte Gameplay-Video einige interessante Details verraten.

So dürfen wir als Sam Porter Bridges, gespielt von Norman Reedus, beispielsweise auch pinkeln und damit die örtliche Flora unterstützen. Das gezeigte Gameplay hat außerdem einige verstecke Cameo-Auftritte bekannter Persönlichkeiten angeteast. Sichtbar war z.B. der ONL-Host und The Game Awards-Gründer Geoff Keighley.

Auch abseits von Death Stranding ist unser Streaming-Plan voll bis zum Rand! Den genauen Zeitplan und alle Themen, die wir auf Twitch besprechen, findet ihr in der entsprechenden Übersicht.