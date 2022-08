Deathloop, Elex 2 & mehr: Spiele für PS4, PS5 & Xbox günstig bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn gibt es gerade einige Spiele für PS4, PS5 und Xbox günstig im Angebot. Eines der Highlights ist Deathloop für PS5, das ihr schon für 16,99€ bekommt. Obwohl der im letzten Jahr erschienene und mit Lob von Kritiker*innen überhäufte Shooter erst ab 18 freigegeben ist, verspricht MediaMarkt zudem eine kostenlose Lieferung.

Deathloop zeichnet sich nicht zuletzt durch seine kreative Zeitreisemechanik aus: Um aus einer Zeitschleife zu entkommen, müssen wir acht bestimmte Personen ermorden. Dazu müssen wir aber erst mal herausfinden, zu welcher Tageszeit sich diese Personen an welchem Ort aufhalten, um dann einen Plan zu entwickeln. Dabei stehen uns viele verschiedene Vorgehensweisen offen. Auch die stimmungsvolle Spielwelt und das hervorragende Artdesign überzeugen. In unserem Test hat Deathloop daher satte 90 Punkte kassiert:

207 7 Mehr zum Thema Deathloop im Test - Und täglich grüßt das PS5-Highlight

Abgesehen von Deathloop gibt es noch einige weitere interessante Spiele-Deals, zum Beispiel das aus Deutschland stammende Open-World-Rollenspiel Elex 2 und das im Mai erschienene Vampirdetektiv-Adventure Vampire: The Masquerade – Swansong. Natürlich lohnt es sich auch, den Shooter-Hit Doom Enternal für unter 10€ nachzuholen, falls ihr ihn bislang verpasst habt. Hier ein kurzer Überblick:

Schon seit einer Woche läuft übrigens bei MediaMarkt und Saturn auch noch der PlayStation Summer Sale, in dem ihr große First-Party-Hits für PS4 und PS5 günstig im Angebot bekommt, zum Beispiel Horizon Forbidden West und Gran Turismo 7 für je 24,99€ in der PS4-Version oder The Last of Us Part 2 für 14,99€. Hier findet ihr die Aktionen: