Demon Slayer Infinity Castle: Leak soll verraten, wann der Kinofilm endlich auf Crunchyroll verfügbar sein wird und lange ist es nicht mehr

Der Leak macht Hoffnungen auf baldigen Streaming-Release des Kinofilms. (© Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Ufotable)

Fans von Demon Slayer bleiben nicht länger im Dunklen und müssen sich fragen, wann der erfolgreiche Demon Slayer: Infinity Castle-Kinofilm endlich bei einem Streaminganbieter erscheinen wird – denn laut einem Leak gibt es bereits ein Datum für den Streaming-Release des Films.

Demon Slayer: Infinity Castle erscheint wohl schon im Juli auf Crunchyroll

Einem Leak von X-User AnimeSpotlightt zufolge gibt es bereits ein Releasedatum für den Streaming-Start von Demon Slayer: Infinity Castle auf Crunchyroll und es soll der 29. Juli 2026 sein.

Der User enthüllt in seinem/ihrem veröffentlichten Beitrag zusätzlichen, dass der Kinofilm beim Streaming-Start sowohl japanische Originalvertonung mit deutschen und englischen Untertiteln als auch eine große Vielzahl an Synchronisationen haben wird – auch die deutsche Fassung.

Hier könnt ihr noch einmal den Trailer zum Infinity Castle-Kinofilm von Demon Slayer sehen:

2:32 Crunchyroll kündigt mit neuem Trailer zum Demon Slayer-Film ein grobes Releasedatum an

Autoplay

Wie sieht es mit anderen Streamingdiensten aus?

Laut dem Leak erscheint der erfolgreiche Demon Slayer-Kinofilm exklusiv auf Crunchyroll und wird demnach bei keinem anderen Streaming-Anbieter verfügbar sein. Wer den Film also streamen möchte, braucht ein Crunchyroll-Abo.

Darum geht es bei Infinity Castle

Bei dem Kinofilm “Demon Slayer: Infinity Castle” dreht sich alles um die Auseinandersetzungen zwischen den Demonjäger*innen mit den Upper Moons im finalen Kampf gegen Muzan und seine Untergebenen.

Infinity Castle ist dabei nur der erste Teil einer Filmtrilogie, die die letzten Kämpfe und Kapitel des namensgebenden Mangas als Anime adaptiert.

Worum es in den nächsten beiden Kinofilmen gehen wird, findet ihr hier:

Mehr zum Thema Demon Slayer Infinity Castle: Alles Wichtige zum Release-Zeitraum der nächsten Kinofilme und was ihr erwarten könnt von Myki Trieu

Hier könnt ihr den gesamten Anime von Demon Slayer nachholen

Der gesamte Demon Slayer-Anime umfasst fünf Staffeln mit insgesamt 63 Episoden, die die einzelnen Arcs aus der Manga-Vorlage bis zur Film-Trilogie abdecken.

Alle fünf Staffeln sind auf Crunchyroll und Netflix verfügbar, wobei auf Crunchyroll der Anime sowohl in der japanischen Originalvertonung mit deutschen Untertiteln als auch in deutscher Synchro zu sehen ist und auf Netflix nur die japanische Original-Synchro mit deutschen Untertiteln verfügbar ist.

Habt ihr den Kinofilm von Demon Slayer schon geschaut oder wartet ihr geduldig auf den Streaming-Start? Welcher Upper Moon, glaubt ihr, werden es die Dämonenjäger*innen am schwersten haben?