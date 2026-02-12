Der Helldivers-Film hat seinen Hauptdarsteller gefunden - es ist ein DC- und Game of Thrones-Star

Mal schauen, ob Jason Momoa in Helldivers die größte Zeit einen Helm trägt.

Vor knapp einem Jahr kündigte Sony eine Verfilmung des Helldivers-Franchise an. Seitdem gab es nur sporadische Infos zur Koproduktion von Sony Productions und Sony Pictures, bezüglich der Regie, dem Cast und auch dem Release-Termin tappten wir ziemlich im Dunkeln.

Doch dieses Dunkel lichtet sich jetzt zumindest ein Stückweit. Denn genau die oben genannten Fragezeichen beantwortete nun ein Artikel im Magazin Deadline – dessen Infos kurze Zeit später auch ganz offiziell von Sony Pictures bestätigt wurden.

Start Ende 2027, Jason Momoa bekommt Hauptrolle

Demnach startet die Helldivers-Verfilmung Ende 2027 in den Kinos. Der Deadline-Artikel nennt sogar einen konkreten Release-Termin (10. November 2027), dieser ist allerdings bislang nicht offiziell bestätigt.

Klar ist hingegen, dass Justin Lin Regie führen wird. Der US-Amerikaner kennt sich mit Actionfilmen aus und nahm unter anderem bei vier Fast & Furious-Teilen auf dem Regiestuhl Platz. Jetzt kümmert er sich um das Riesenkäfer-Geschnetzel auf der großen Leinwand.

Mittendrin wird dann auch Jason Momoa sein, der eine Hauptrolle übernimmt. Den auf Hawaii geborenen 46-jährigen dürften die meisten aus den Aquaman-Filmen kennen, in denen er den Hauptcharakter spielte. Außerdem mimte Momoa den Dothraki-Anführer Khal Drogo in Game of Thrones, zuletzt zu sehen war er in der Historienserie Chief of War.

Konkrete Details zur Story wurden darüber hinaus noch nicht verraten. Es wird jedenfalls spannend zu sehen sein, welchen Plot die Macher*innen in den Actionfilm packen – schließlich ist dieser in den Spielvorlagen ja verhältnismäßig dünn.

Das erste Helldivers erschien im Jahr 2015 und obwohl es ein ziemlich gutes Koop-Action-Spiel war, blieb der Marke der Durchbruch damals noch verwehrt. Der kam dann erst mit dem Release des zweiten Teils, der im Februar 2024 erfolgte und offenbar einen Nerv bei Koop-Fans traf.

Denn die Spieler*innenmassen, die damals auf die Server stürmten, waren derart groß, dass Entwickler Arrowhead die Serverkapazitäten kontinuierlich steigern musste. Gut möglich, dass der riesige Erfolg des Spiels den Ausschlag gab, das Franchise auch ins Kino zu bringen.

