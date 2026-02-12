Neues PS5-Update jetzt live - Konsole erhält bereits ihr zweites Update des Jahres und das steckt drin

Es ist eine neue PS5-Firmware verfügbar.

Wer die PS5 heute einschaltet, wird mit einem frischen Software-Update begrüßt. Die Firmware-Version 26.01-12.70.00 steht ab sofort zum Download bereit.

Was steckt drin? Keine neuen Inhalte, sorry. Sony teilt lediglich folgende kurze Changelog-Notiz mit uns:

We've improved system software performance and stability (Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.)

11:31 Die 10 aktuell besten Spiele für PS5

Autoplay

Mal wieder ein typisches Performance- bzw. Stabilitäts-Update also. Mehr scheint die heutige Aktualisierung des PS5-Betriebssystem nicht mit sich zu bringen. Und wie sollte es anders sein, werden in der PlayStation-Community direkt die Stability-Memes ausgepackt (seit der PS4-Ära sind die häufigen Performance-Updates ein Running-Gag unter PlayStation-Fans):

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Erst vor zwei Wochen veröffentlichte Sony das letzte Firmware-Update für die PS5 (Versionsnummer 26.01-12.60.00.06-00.00.00.0.1). Das circa 1,3 GB große Update hatte im Gegensatz zum heutigen Follow-Up mehr im Gepäck als Performance-Verbesserungen.

So ist es dank des letzten Updates unter anderem möglich, Lesebestätigungen einschalten, um euren Chat-Partnern*innen anzuzeigen, dass ihr ihre Nachrichten gelesen habt. Ähnlich wie bei Whatsapp.

Apropos ,PS5: Heute Abend findet Sonys Februar 2026-Ausgabe der State of Play statt. Ganze 60 Minuten lang soll der Livestream dauern; Sony verspricht etliche Neuigkeiten zu kommenden Games. GamePro.de wird das Event heute ab 23 Uhr live für euch begleiten, um euch so schnell wie möglich mit allen wichtigen News zu versorgen.

Mehr Infos zur heutigen State of Play-Ausgabe findet ihr in unserem oben verlinkten Liveticker.

Habt ihr euch das neue PlayStation 5-Firmware-Update schon geladen?