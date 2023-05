Gollum für PS5 vorbestellen: Sichert euch den neuesten Schatz aus dem Herr der Ringe-Universum

Der Herr der Ringe: Gollum gibt es jetzt bei MediaMarkt vorzubestellen!

Ich bin ein riesengroßer Herr der Ringe Fan und würde am liebsten den ganzen Tag in meinem precious Franchise verbringen. Das ein neues Spiel in dem von mir geliebten Universum rauskommt, macht mich daher sehr glücklich.

Der Herr der Ringe: Gollum kommt schon am 25. Mai 2023 für die PS5, PS4, Xbox sowie den PC raus. Nintendo Switch Liebhaber müssen sich leider noch etwas länger gedulden, hier wird das Abenteuer rund um Gollum erst am 31. Dezember 2023 spielbar sein.

Lediglich die PC Version kostet euch 54,99€, für die restlichen Konsolen müsst ihr 59,99€ zahlen.

Wenn ihr noch vor Release das Spiel vorbestellt, erhaltet ihr sechs exklusive Gollum Emotes. Falls ihr an dem Spiel interessiert seid, solltet ihr euch lieber beeilen. Auf Amazon ist das Spiel bereits ausverkauft. Ihr könnt euch aber noch die PC Version ergattern:

Was erwartet euch bei Herr der Ringe: Gollum?

2:08 Neuer Gollum-Trailer stellt die Story des Herr der Ringe-Abenteuers vor

Gollum ist eine Figur, der viele Herr der Ringe Fans mit gemischten Gefühlen gegenüber stehen. Mir geht es da nicht anders. Einerseits liebt man ihn und hat Mitleid und andererseits hasst man ihn. Er bezeichnet meine geliebten Hobbits als fett und verrät Frodo. Gollum ist aber auch besessen von dem Ring und leidet unter den beiden Persönlichkeiten, die in seinem Körper gefangen sind.

Ein ganzes Spiel zu Gollum hört sich daher super cool an. Doch um was geht es überhaupt in Der Herr der Ringe: Gollum? Das deutsche Entwicklerstudio möchte mit dem Action-Adventure die Spielenden auf eine Reise durch Mittelerde schicken. Der Protagonist wird hierbei eben kein anderer sein, als Gollum selbst.

Wann genau spielt das Abenteuer rundum Gollum? Es spielt vor den Geschehnissen des ersten Buches und des Films "Die Gefährten". Endlich werden Liebhaber des Franchise hautnah erleben, wie sich Gollum nach dem Verlust des Ringes aus dem Nebelgebirge wagt und in die Hände des Feindes fällt.

Interessante Mechanik: Gollums Moral

Links seht ihr die bösen" Antwortmöglichkeiten von Gollum und rechts die "guten" von Smeagol.

An bestimmten Stellen im Spiel wird uns die gespaltene Persönlichkeit von Gollum demonstriert. Smeagol, die ursprüngliche Person hinter Gollum, ist die "weiche" Seite, die für "gute" Antwortmöglichkeiten sorgt. Gollum hingegen wird, wie auf dem Bild zu sehen, durch die roten Antworten gezeigt.

Die Entwickler haben bereits bekannt gegeben, dass die Entscheidungen Auswirkungen auf den späteren Spielverlauf und sogar auf das Ende von Herr der Ringe: Gollum haben werden. Die Moral-Mechanik ist daher durchaus interessant, vor allem wenn man Fan der Herr der Ringe Lore ist.

Diese ist es auch, die Hoffnung auf das Spiel macht. Liebhaber von Mittelerde werden mit Herr der Ringe: Gollum sicherlich viel Spaß haben und ganz neue Perspektiven kennenlernen.