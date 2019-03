Der Kinofilm Detective Pikachu erscheint noch in diesem Jahr und konnte mit den ersten Trailern bereits viele Fans für sich gewinnen. Grund dafür sind auch die sehr schönen und detaillierten Taschenmonster, die als CGI-Modelle neben echten Schauspielern dargestellt werden.

Passend dazu wird es auch Sammelkarten geben, die mit entsprechenden Bildern der Film-Modelle versehen sind. Von dieser Special-Edition hat The Pokémon Company nun einige neue Beispiele veröffentlicht.

Darunter auch Mewtu, der in den Trailern bisher nur kurz aus der Entfernung zu sehen war - und um einiges gruseliger daherkommt als sonst.

Klickt über dem Bild auf die Namen der Pokémon, um hier durch die verschiedenen Karten zu schalten:

Das neue Karten-Set könnt ihr nicht in normalen Booser-Packs kaufen. Stattdessen handelt es sich um eine gesonderte Special-Edition. Diese soll ab dem 5. April in den Handel kommen. Auf Ebay bieten einige Händler die Karten bereits einzeln oder im Set zur Vorbestellung an.

Wann kommt der Film? Detective Pikachu kommt am 9. Mai in die Kinos. Die Geschichte dreht sich um den Protagonisten Tim (Justice Smith), der sich auf die Suche nach seinem vermissten Vater begibt.

Dabei trifft er auf ein Pikachu, dass nicht nur sprechen kann, sondern auch noch ein Meisterdetektiv ist. Das Elektro-Pokémon wird von Deadpool-Star Ryan Reynolds gesprochen.