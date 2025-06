Dragon Ball: Der Name des legendären Kamehamehas stammt nicht von Akira Toriyama, sondern seiner Frau

Das Kamehameha ist nach wie vor die coolste Attacke in Dragon Ball. (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Das Kamehameha ist und bleibt die bekannteste und stärkste Attacke in der Welt von Dragon Ball. Ob Son Goku, Krillin oder sogar Yamchu– so ziemlich jeder Kämpfer auf der Erde und Lehrling Muten Roshis hat diesen blauen Energiestrahl schon mindestens einmal abgefeuert.

Was viele allerdings nicht wissen: Dragon Ball-Schöpfer und Mangaka Akira Toriyama hatte zwar ziemlich schnell die Idee zu dieser überaus starken Attacke, aber ein passender Name ist ihm lange nicht eingefallen.

Nur aufgrund eines scherzhaften Kommentars seiner Frau hat das legendäre Kamehameha seinen Namen bekommen.

Kamehameha heißt so, weil Toriyamas Frau einen Scherz gemacht hat

Son Goku setzt immer wieder das Kamehameha gegen seine Widersacher ein.

In Dragon Ball Super Exciting Guide: Story Volume Segment von "Toriyama Thought of It Like This"-Special hat der Schöpfer einige Geheimnisse zu seinem legendären Manga preisgegeben.

Darunter enthüllte der Mangaka, wie das Kamehameha zu seinen nun berühmten Namen überhaupt gekommen ist – und es war eigentlich ganz simpel: Seine Frau, Yoshimi Kato, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Nachi Mikami, kam auf die Idee.

Toriyama hatte zu dem Zeitpunkt bereits eine ungefähre Vorstellung, wie der Name klingen sollte. Irgendwas mit "Ha" sollte im Namen vorkommen, aber kein Vorschlag fühlte sich so richtig passend an. Bis Kato als Witz das Wort “Kamehameha“ in den Raum warf und Toriyama es so gut fand, dass er es schlichtweg übernommen hat.

Das Kamehameha teilt sich den Namen mit einem hawaiianischen König

Er fügte in seiner Aussage ebenfalls hinzu, dass die Bezeichnung des legendären Angriffs auch an den gleichnamigen hawaiischen König angelehnt ist – so als Bonus-Fakt obendrauf!

Der womöglich stärkste Ki-Angriff in Dragon Ball heißt also nicht nur aufgrund eines scherzhaften Kommentars von Akira Toriyamas Frau Yoshimi Kato so, sondern ist auch historisch an einen König aus Hawaii angelehnt.

Habt ihr gewusst, dass Akira Toriyamas Frau der Grund für den Namen des Kamehameha ist und wusstet ihr, dass es tatsächlich einen König namens Kamehameha auf Hawaii gab?