Elden Ring Nightreign: Legendäre Waffen und Wiederbelebungs-Items duplizieren - mit diesem ganz simplen Trick macht ihr euch das Spiel super einfach

Gutes Timing braucht ihr für diesen Trick zwar, aber an einem bestimmten Ort habt ihr dafür auch alle Zeit der Welt.

Drei Wörter, die wir alle ständig im Kopf haben, während wir auf der Flucht vor dem Regen und der Jagd nach Bossen durch Limveld flitzen: "Loot, Loot ... Loot!" Klar gehört auch ein gewisses Maß an Können dazu, aber ohne gute Waffen und Items sind die Nightlords in Nightreign extrem zäh.

Ein Glitch, mit dem sich alle gefundenen Gegenstände duplizieren lassen – und das auch noch so lange, bis unser gesamtes Inventar gefüllt ist – ist da natürlich absolut übermächtig. Der Trick funktioniert außerdem auch noch lachhaft einfach. Wir verraten euch, wie ihr ihn anwendet, aber auch, warum ihr euch gut überlegen solltet, ob ihr ihn ausnutzt.

Items in Elden Ring: Nightreign duplizieren – so geht's

Zunächst mal haben wir eine schlechte Nachricht für alle, die solo oder mit zufälligen Team-Mitgliedern zocken: Für den Trick braucht es nämlich ein Koop-Trio, das im Voice Chat verbunden ist.

Jetzt geht ihr folgendermaßen vor:

Werft den Gegenstand, der dupliziert werden soll, auf den Boden, egal, ob Waffe, Talisman oder Item.

Die beiden Nightfarer, die die Sitzung nicht hosten, stellen sich so auf, dass sie den Gegenstand greifen können.

Der Host gibt das Kommando, um das Item aufzuheben, am besten mit ein bisschen gleichmäßig durchgezähltem Vorlauf, beispielsweise: "3, 2, 1, Go!"

Beim vereinbarten Kommando, in dem Fall "Go", greifen beide Nightfarer, die nicht hosten, möglichst synchron nach dem Item.

Trefft ihr das Timing perfekt, dann heben beide Nightfarer das Item, das es eigentlich nur einmal geben sollte, auf und haben es anschließend im Inventar. Ihr erkennt, dass es geklappt hat, wenn beide Figuren die Animation ausführen.

1:32 Bring Me To Life: Der Launch-Trailer zu Elden Ring: Nightreign überrascht mit 2000er-Nostalgie

Autoplay

Womöglich braucht ihr ein paar Versuche, um perfekt gleichzeitig nach dem Gegenstand zu greifen und der Host ist bei dem Trick außen vor. Er oder sie sollte aber das Kommando geben, um mit der geringstmöglichen Latenz zu arbeiten. Außerdem könnt ihr natürlich anschließend teilen (und die Schritte beliebig oft wiederholen), indem ihr die Items wieder abwerft.

Wir haben das selbst mit unterschiedlichen Gegenständen ausprobiert und hatten Erfolg. Laut Kotaku funktioniert die Strategie mit allen Items im Spiel.

Hier präsentieren beide Mitspieler stolz das Schild des Wylders, das sie einfach doppelt aufgehoben haben.

So nutzt ihr den Trick am besten aus

Mitten im Run bietet sich der Trick nicht an, denn da kostet er euch zu viel Zeit. Die beste Möglichkeit, Items in Ruhe zu duplizieren, bietet sich im Unterschlupf direkt vor dem Nightlord. Zu diesem Zeitpunkt ergibt das Ganze auch am meisten Sinn, weil ihr dann die besten Gegenstände eines ganze Runs gesammelt habt.

Am effizientesten wird der Trick dann, wenn ihr zwei Dinge beachtet: Spielt alle dieselbe Klasse. Zwar fehlt euch dann der Synergieeffekt, aber ihr habt am Ende eine Auswahl aus Gegenständen, die allen nutzen und nicht beispielsweise eine legendäre Stärkewaffe mit dem Räuber gesammelt, die aber dem Bogenschützen im Team gar nichts bringt.

Zudem solltet ihr besonders starke Bosse töten (am besten in Eventzonen wie dem Wald oder der Stadt Noklateo) für die Chance auf ein Wiederbelebungs-Item. Habt ihr eines von diesen, könnt ihr euch mit dem Glitch die Gegenstands-Slots damit füllen und des Bosskampfs einfach mehrmals wieder auferstehen, statt eine Niederlage zu erleiden.

Aber Vorsicht: Darum solltet ihr euch das Ganze gut überlegen

Natürlich ist es nicht von den Entwickler*innen beabsichtigt, dass ihr diesen Glitch ausnutzt und in der Vergangenheit hat FromSoftware ganz gerne mal Spielercharaktere gebannt, die faule Tricks benutzt haben. Auch komplette Account-Bans wären denkbar.

Wir haben den Trick nur für euch auf einem zweiten Spielstand getestet und lassen in unseren echten Runs schön die Finger davon – auch, weil wir uns der Herausforderung stellen wollen. Ob euch die Nightlords bereits so geärgert haben, dass ihr's darauf ankommen lasst, müsst ihr selbst wissen.

Nutzt ihr solche Tricks in Spielen aus, gerade, wenn ihr mit bestimmten Bossen gar keinen Spaß habt oder versucht ihr lieber, ohne so etwas auszukommen?