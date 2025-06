One Piece: Leaks zu Kapitel 1.152 lösen endlich eine Frage zu Shanks auf, die 28 Jahre lang ungeklärt blieb

In der ersten One Piece-Folge war der Kampf zwischen Shanks und dem Seekönig ein Moment, der rückblickend kaum Sinn ergab. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Nach einer einwöchigen Pause steht wieder ein neues Kapitel im One Piece-Abenteuer an. Die ersten Leaks zum kommenden Chapter 1.152 geben dabei zahlreiche Einblicke in die Vergangheit der langjährigen Saga und lösen teilweise Handlungsstränge auf, die zum damaligen Zeitpunkt keinen Sinn ergeben haben. Mittendrin: Shanks und der Seekönig aus dem allerersten One Piece-Kapitel.

Spoilerwarnung: Im folgenden Abschnitt geht es um Vorabinformationen aus One Piece-Kapitel 1.152. Die neuen Szenen erscheinen offiziell erst am 22. Juni 2025 um 17 Uhr deutscher Zeit - wie gewohnt könnt ihr das Kapitel dann auf der offiziellen Mangaplus-Seite lesen.

One Piece Kapitel 1.152 bestätigt eine jüngere Fantheorie

Das neue One Piece-Kapitel führt laut dem Leak von X-User Pewpiece nahtlos die Ereignisse aus Kapitel 1.151 fort: Ruffy, Zorro und Sanji machen sich gemeinsam mit Scopper Gaban auf den Weg, um die von Imu kontrollierte Gunko zu stellen.

Dabei enthüllt Gaban, dass er gemeinsam mit Shanks an jenem verhängnisvollen Tag auf Elban war, als der Mord an König Harald durchgeführt wurde. Und genau um Shanks geht es an dieser Stelle auch: Damals hat der rothaarige Pirat dieselben Markierungen auf dem Arm besessen, die auch die Heiligen Ritter tragen.

Diese Markierung diente bereits mehrfach für eine Art Teleportation. Unter anderem gelangte Imu so auf die Elban-Insel; auch die Fünf Weisen der Weltregierung landeten durch das Pentagramm-Portal auf Egghead.

Shanks dürfte diese Markierung indes besessen haben, weil er mit Figarland Garling und Shamrock verwandt ist, die zu den Weltaristokraten gehören.

Bisher nicht geklärt: An welcher Stelle genau hat Shanks dieses Tattoo? Zumindest in den Diskussionen unter den Leaks sind alle Fans überzeugt davon, dass eine Fantheorie Recht behalten sollte: Diese ging davon aus, dass das Mal auf dem linken Arm des Rothaarpiraten tätowiert ist – den er noch im ersten Kapitel von einem Seekönig abgetrennt bekam.

Damit hätte Autor Eiichiro Oda nachträglich eine elegante Lösung eingeführt, wie eine Ungereimtheit aus dieser Szene wieder Sinn ergibt. In den 28 Jahren an Kapiteln wurde nämlich mehrfach deutlich, wie stark Shanks als Kaiser der Meere tatsächlich ist - ein Seekönig sollte da eigentlich keine Probleme darstellen. Dennoch verlor Shanks seinen Arm.

Mit den neuen Informationen gewinnt aber die obige Theorie immer mehr an Wahrscheinlichkeit: Shanks ließ sich diesen Arm absichtlich abtrennen, um die Verbindung zu seiner aristokratischen Familie und zu Imu endgültig (und buchstäblich) zu kappen.

Würdet ihr so einer nachträglichen Änderung etwas abgewinnen können?